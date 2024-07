セリーヌオムの2024年ウィンターコレクションから新作バッグとスニーカーが登場

セリーヌオム2024年ウィンターコレクションから新作バッグとスニーカーが登場します。トリオンフブザススモール(ダークアーミー) ※8月中旬発売予定/Courtesy of CELINEウィメンズのアイコンバッグ「トリオンフ」からインスパイアされ、2023年にメンズのバッグとして発売された「トリオンフ ブザス」に新作シェイプが登場。ひと回り小さくなった「トリオンフ ブザス スモール」はヴィンテージ加工を施したメゾンのエンブレム”トリオンフ”のハードウエアはそのままに、ウール素材のストラップがついて、スポーティに進化しました。ストラップは取り外し、長さの調整が可能で、スタイリングに合わせてショルダーバッグ、クロスボディと2通りの持ち方が楽しめます。

CR-03 スニーカー(グレー)/Courtesy of CELINE90年代後半から2000年代前半のティーンエイジャーが履いていたランニングシューズにインスピレーションを得て誕生したスニーカー「CELINE ランナー」。2024年サマーコレクションでデビューしたCR-01, CR-02に続き、3番目のモデルとして今シーズン新たに登場したのがカーフスキン、スエード、メッシュを取り入れ、CELINEロゴをエンボス加工であしらったテクニカルなデザインのCR-03です。アスレチックなムードを保ちつつも、グラフィカルで洗練されたスニーカーに仕上がっています。<TRIOMPHE BESACE SMALL (トリオンフブザススモール)>ブラック/Courtesy of CELINEトリオンフブザススモール素材:サプルカーフスキンカラー:ダークアーミー、ブラックサイズ:W19 x H17 x D8 CM各46万7,500円(税込、予定価格)<CR-03 スニーカー>ブラック/Courtesy of CELINECR-03 スニーカーカラー:グレー、ブラック各14万8,500円(税込、予定価格)お問い合わせ:セリーヌジャパンTEL 03-5414-1401www.celine.com