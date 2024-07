ポリプロイドの24年秋冬新作、Pコート風ワークジャケット＆ストライプ柄ロングシャツなど

ポリプロイド(POLYPLOID)の2024年秋冬コレクションから、新作のジャケットやコート、シャツなどが登場。2024年7月13日(土)より順次、全国の取扱店舗にて発売される。

Pコートとワークジャケットの要素を1着に

新型のジャケットは、Pコートとデニムジャケットの要素を組み合わせた1着。フランスのヴィンテージワークウェアに着想したカツラギ素材のほか、オフホワイトのナチュラルコットン、ヴィンテージ感のあるツイード素材で取り揃える。





スタンドカラーのロングシャツ

また、ジャケットとセットアップで着用できる新型パンツも用意。フロントにタックを入れたテーパードシルエットを基調に、随所にワークディテールを取り入れた。

シャツの新型として登場するのは、スタンドカラーのロングシャツ。イタリアのファブリックメーカー「カンジョーリ(CANGIOLI)」社による、ストライプ柄のサテン素材に加えて、ネップ感のあるナチュラルコットン、ニュアンスに富んだシャンブレーで展開する。

モヘア混シャギーのロングコート

定番のロングコートには、新作として、アルパカとウールのシャギー素材を採用したモデルが仲間入り。ドイツのファブリックメーカー「ゲブリューダー メーラー(GEBRUDER MEHLER)」社の素材を用いており、シャギーならではの奥行きのある表情が特徴だ。

ポリプロイド初のジャンプスーツ

ポリプロイド初となるジャンプスーツは、洗練されたシルエットとリラクシングな佇まいが特徴。色合いにムラ感のあるナイロン、ナチュラルコットン、ピンストライプのスーツ地で用意した。

詳細

ポリプロイド 2024年秋冬

発売日:2024年7月13日(土)より順次

取扱店舗:全国の取扱店舗(詳細については下記問い合わせ先にて確認)、ポリプロイド オフィシャルオンラインストア

展開アイテム例:

・MARINE JACKET C 57,200円、MARINE PANTS C 39,600円

発売時期:2024年8月中旬

カラー:ブラウン、バーガンディ、ブラック

・LONG SHIRT B 63,800円

発売時期:2024年8月中旬

カラー:ブルーストライプ、パープルストライプ

・LONG COAT B 135,300円

発売時期:2024年9月中旬

カラー:ダークグリーン、チャコール

・JUMP SUIT C 79,200円

発売時期:2024年7月中旬

カラー:ブルー、ブラウン、ネイビー



【問い合わせ先】

ライコス

TEL:03-5829-3501

外部サイト