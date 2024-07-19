【PHOTO】BABYMONSTER、音楽フェスティバル「2024 TMEA」出演のためマカオへ出国（動画あり）
19日午後、BABYMONSTERが「TMEA 5th Tencent Music Entertainment Awards 2024」に出演するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてマカオへ出国した。
「2024 TMEA 5th Tencent Music Entertainment Awards」は、中国最大の音楽プラットフォームを保有するTENCENT MUSIC ENTERTAINMENTが主催する音楽フェスティバルであり授賞式だ。
・BABYMONSTER、ソウルファンミーティングのチケット追加販売を予告
・BABYMONSTER、新曲「FOREVER」をバンドの生演奏と共に披露！自信に満ちたステージ（動画あり）
「2024 TMEA 5th Tencent Music Entertainment Awards」は、中国最大の音楽プラットフォームを保有するTENCENT MUSIC ENTERTAINMENTが主催する音楽フェスティバルであり授賞式だ。
・BABYMONSTER、ソウルファンミーティングのチケット追加販売を予告
・BABYMONSTER、新曲「FOREVER」をバンドの生演奏と共に披露！自信に満ちたステージ（動画あり）