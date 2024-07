Recorded Futureは7月18日(米国時間)、「Security Challenges Rise as QR Code and AI-Generated Phishing Proliferate|Recorded Future」において、近年のフィッシング攻撃を調査分析したセキュリティレポートを公開した。2023年第3四半期から2024年第1四半期の調査では、QRコードと生成AIを悪用したフィッシング攻撃が急増しているとして注意を呼びかけている。セキュリティレポートは「(PDF) Security Challenges Rise as QR Code and AI-Generated Phishing Proliferate - Recorded Future By Insikt Group」から閲覧できる。

Security Challenges Rise as QR Code and AI-Generated Phishing Proliferate|Recorded Future○QRコードと生成AIの悪用が増加フィッシング攻撃はサイバー犯罪者や持続的標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)グループが初期アクセスを獲得するために使用する人気の手法とされる。企業はこの種の攻撃を回避するため、従業員教育、セキュリティソリューションの導入、多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)の設定など、さまざまな対策を実施するようになった。しかしながら、攻撃者もこのような対策を回避するため日々進化を続けており、近年は従来のセキュリティソリューションを回避して多要素認証トークンを窃取するようになったとされる。レポートによると、2023年第3四半期から2024年第1四半期において脅威アクターは、経営幹部を標的にして、次のような攻撃を増加させたという。QRコードを悪用したセキュリティソリューションの回避Amazon Web Services(AWS)のSimple Notification Service(SNS)の悪用ビデオ広告配信テンプレート(VAST: Video Ad Serving Template)タグの武器化大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の悪用これらのうちQRコードの悪用は2021年と比較して2023年は433%増加。フィッシング攻撃はChatGPTに代表される生成AIの悪用により1,265%増加したとされる。○対策レポートではこのような進化するフィッシング攻撃に対抗するため、企業や組織に対して次のような対策の実施を推奨している。従業員教育にQRコードを悪用したフィッシング攻撃のシミュレーションを取り入れる悪意あるURLを検出できるQRコードスキャンアプリを導入するエンドポイント検出応答(EDR: Endpoint Detection and Response)およびモバイルデバイス管理(MDM: Mobile Device Management)を導入してモバイルデバイスのセキュリティを強化する高度な機械学習(ML: Machine learning)システムを導入して生成AIによるフィッシングメールを検出できるようにする悪意あるショートメッセージサービス(SMS: Short Message Service)のメッセージを検出してブロックできるセキュリティソリューションを導入するビデオ広告配信テンプレート(VAST)タグを検証して悪意あるコンテンツを検出できるようにするRecorded Futureは今後もQRコードなど上記攻撃手法の継続的な使用が予想されるとして、企業や組織のセキュリティ担当者に防衛策の強化を推奨している。これら攻撃手法のうち一部はセキュリティソリューションの高度化により減少すると予想されているが、生成AIを使用したフィッシングメールは増加を続けるだろうとして、従業員教育については継続的な実施を強く推奨している。