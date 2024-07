【インドミタブル ~ケダルイメイドサマ ver.~】2025年4月 発売予定価格:39,600円

アルファマックスは、フィギュア「インドミタブル ~ケダルイメイドサマ ver.~」を2025年4月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は39,600円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりイラストリアス級4番艦「インドミタブル」が、着せ替え衣装「ケダルイメイドサマ」の姿で1/4スケールフィギュア化したもの。

可愛く妖艶なメイド衣装姿の彼女を大迫力の1/4スケールで細部まで再現しており、メリハリのあるボディーラインを際立てる衣装と、ポージング、舌をぺろっと出して誘惑するような表情が魅力的なフィギュアに仕上がっている。

仕様:PVC製塗装済み完成品 スケール:1/4スケール サイズ全高:約190mm(台座含まず)全長:約320mm(台座含まず)

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。