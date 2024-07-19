¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¥²¡¼¥à²Ý¶â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¤É¤¦ËÉ¤°¡©¡¡¡Ö´ÉÍý¡×¤ä¡Ö´Æ»ë¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¿Æ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤Ù¤¡Ö3¤Ä¤ÎÂÐºö¡×
¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¥¹¥Þ¥Û½ê»ý¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ç¤Î²Ý¶â¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬2023Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¾õ¶·Ä´ºº¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Ç²Ý¶â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»23.7¡ó¡¢Ãæ³Ø¹»31.9¡ó¡¢¹âÅù³Ø¹»39.2¡ó¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»19.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï27.4¡ó¤ÈÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ë²Ý¶â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛñÙ¤µ¤ì¤ë¤Ê¡ª¡Ä¹â¹»À¸¤Î¥Ý¥¤³è¤Ë¤Ï´í¸±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤ä¹ªÌ¯¤ÊÍÎÁ²Ý¶âÅÐÏ¿
¤·¤«¤·¡¢²Ý¶â¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â°ÍÁ³¿ôÂ¿¤¯µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¦ ¡Ú»öÎã1¡Û Ìµ¼«³Ð¤ÊÀÁµá¤Ç¹â³ÛÀÁµá
¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎE·¯¤Ï¡¢Í§Ã£¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢°ÊÁ°Éã¿Æ¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼«³Ð¤Ê¤·¤Ë²Ý¶â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô½µ´Ö¸å¡¢E·¯¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÌÀºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢30Ëü±ß¤â¤ÎÀÁµá¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¡Ú»öÎã2¡Û ÌµÃÇ²Ý¶â¤Ë¤è¤ë²ÈÄíÆâ¥È¥é¥Ö¥ë
Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎH·¯¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤ÈÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¡¼¥ëÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·èºÑ¤òÁªÂò¤·²Ý¶â¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£B·¯¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢¸åÆüÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿ÀÁµá³Û¤Ë¶Ã¤¡¢B·¯¤ò¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ»ë¤ÇÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤Î¼ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö²Ý¶â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬°¤¤¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¿Æ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤ê¡¢¿Æ¤Î´ÉÍýÉÔÂ¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤Î»ö¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í1Âæ¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤º¤Ã¤È´Æ»ë¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬½êÍ¤¹¤ë ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤Þ¤À¤Î¤´²ÈÄí¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë²Ý¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²Ý¶â¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô½êÍ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·èºÑ¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡£EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÆ°¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Î²Ý¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤·¤«¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Í¡¼¤ò»È¤¦¡Ö²Ý¶â¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤â¿Æ¤ÎÌÜ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ²Ý¶â¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÏÌµÎÁ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç»È¤¦¤Î¤â¤Ç¡¢ÍÎÁ¤Î¤â¤Î¤ò¾¡¼ê¤ËÇã¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¦¡ °ì´Ó¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Æ±¤¸¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÎÁ¤ÏNG¡¢¤â¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤â»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢É¬¤ºÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¡£°ìÅÙ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï»þ¤Ë¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯¡Ö°Â¤¤¤«¤é¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È²ò¼á¤·¤ÆÇã¤¦»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¦¢ ¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¼¨¤¹
²Ý¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿³Û¤ÎÀÁµá¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÂÎã¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¦£ ¥²¡¼¥à¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë
¥²¡¼¥à¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â²Ý¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤àÊýË¡¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤¹¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²Ý¶â¤ÏÂÌÌÜ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ë
¤³¤Î¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎA¤µ¤ó¡£¾®5¤ÎÂ©»ÒE¤¯¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¹¹ð¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÍÎÁ¤À¤è¤Í¡×ÉÑÈË¤Ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÍÎÁ¤À¤«¤é²Ý¶â¤Ï¤À¤á¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¥²¡¼¥à²Ý¶â¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Æ»ë¤È¶µ°é¤ÎÎ¾Êý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ä¤Ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²Ý¶â¤ÏÂÌÌÜ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤â¤ª¶â¤ò»È¤¦»þ¤Ï¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬·òÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÁêÃÌÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤Ë·òÁ´¤Ê¥²¡¼¥à´Ä¶¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
ÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡Ö»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¾õ¶·Ä´ºº¡×
ÅÔÆâ¸øÎ©³Ø¹»»ùÆ¸Ž¥À¸ÅÌ¤ÎÌó1¡ó¡§Ìó1Ëü2000¿Í¤Ê¤É¤ËÄ´ºº
¢¡¤¯¤Þ ¤æ¤¦¤³¡¡¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤á¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÀìÌç²È¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥â¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëWeb¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ ¤¤¤¸¤á¤äÁÈ¿¥¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥â¥ì¥Ý¡×¤ò³«È¯¤¹¤ëËµ¤é¡¢³Ø¹»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤¤¤¸¤á¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼ÅÐÃÅ¡¢¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£