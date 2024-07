タック・スミス&ザ・レストレス・ハーツのニュー・アルバム『ならず者の代償』が、海外より2日先行となる8月28日に発売される。9月には初来日公演も開催される予定だ。子供の頃よりアウトサイダーな人生を歩み、パンク、グラム・ロック、パワー・ポップに大きな影響を受けてきたというタック・スミスは、出身地であるアトランタで結成したバイターズのフロントマンとして約10年間、USインディーズ・シーンで精力的に活動した後にナッシュビルに移住、2020年よりタック・スミス&ザ・レストレス・ハーツとして新たなキャリアをスタートさせた。

『ならず者の代償』(Rogue To Redemption)



8月28日(水)日本先行発売SICX 201 ¥2,750(税込)※日本盤ボーナス・トラック1曲収録※解説:増田勇一※歌詞・対訳付1.ならず者の代償 / Rogue To Redemption2.めげずにロング・ウェイ / Take The Long Way3.栄光へまっしぐら / Glorybound4.時代の終わり / End Of An Era5.ステージに鮮血 / Blood On The Stage6.小さな反逆者 / Little Renegade7.夢見ることはやめられない / Still A Dreamer8.迷える君よ / Lost Boy9.明日に向かって / Down The Road10.宴のあとは / When The Party's Over11.小さな反逆者(リイマジン)/ Little Renegade(Reimagine)**日本盤ボーナス・トラック