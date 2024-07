ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、新グッズブランド「UNIVRS(ユニバース)」が誕生!

パーク内だけでなく、デイリーにもおしゃれに着こなせるアパレルグッズなどがラインナップ。

「フィリックス・ザ・キャット」のグッズも展開されています☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/新グッズブランド「UNIVRS(ユニバース)」

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ハリウッド・エリア「ユニバーサル・スタジオ・セレクト」など

「ユニバーサル・スタジオ・セレクト」には、ここでしか手に入らない、ユニバーサル映画のアイコニックなアイテムが満載。

日本オリジナルアイテムだけでなく、海外の商品もラインナップされています。

注目は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新グッズブランド「UNIVRS(ユニバース)」

大胆なアートが魅力のおしゃれなアパレルが豊富に揃います。

「フィリックス・ザ・キャット」がデザインされたアイテムは、パークならではのストリートスタイルが楽しめるラインナップ。

ダメージ加工を施したTシャツや立体的なワッペンがポイントのラガーシャツで、ワンランク上のコーデが完成します☆

かわいいチャームがついたフィリックスのキーチェーンは、チャーム感覚でバッグなどにつけるのがおすすめです。

おしゃれなアパレルグッズでいっぱいの店内は観ているだけでワクワク!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/新グッズブランド「UNIVRS(ユニバース)」の紹介でした。

