KDDIと沖縄セルラーは、Netflixがセットになったauの料金プランについて、セットとなるNetflixのプランを「Netflix(ベーシック)」から「Netflix(広告つきスタンダード)」に変更する。8月1日以降の加入分が対象。

Netflix(ベーシック)は、2023年10月に新規受付が終了していたプラン。

Netflix(広告つきスタンダード)では、フルHDの画質で動画を楽しめる。同時視聴可能なデバイスの数と、コンテンツをダウンロードできるデバイスの数は、いずれも2台。

変更に伴って料金プランの名称が変更されるが、利用料に変更はない。たとえば現行の「使い放題MAX 5G/4G Netflixパック」が「使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2」となる。

加入時期 7月31日まで 8月1日以降 セットとなるNetflixプラン Netflix(ベーシック) Netflix(広告つきスタンダード) 料金プラン名称 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P)使い放題MAX 5G ALL STARパック2auマネ活プラン 5G/4G Netflixパックauマネ活プラン 5G/4G Netflixパック(P)auマネ活プラン 5G ALL STARパック2 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2(P)使い放題MAX 5G ALL STARパック3auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック2auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック2(P)auマネ活プラン 5G ALL STARパック3