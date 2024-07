OpenAI、MSらが「Coalition for Secure AI」を立ち上げ、OASISのプロジェクト OpenAI、MSらが「Coalition for Secure AI」を立ち上げ、OASISのプロジェクト

標準化団体のOASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards Group:構造化情報標準促進協会)は7月18日、AIのセキュリティに取り組む「Coalition for Secure AI(CoSAI)」の立ち上げを発表した。OpenAI、Microsoft、NVIDIAなどが設立メンバーとして名を連ねている。



