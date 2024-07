【第27話その2】7月19日 公開

講談社は7月19日、原作・高畑弓氏、作画・蒲タニ氏によるマンガ「描くなるうえは」の第27話その2をヤングアニマルWebにて無料公開した。

本作は、漫画家を目指す主人公と同じクラスのギャルの疑似恋愛の様子を描いた漫画×青春ラブコメディ。第27話その1では、上原の宮本に対する想いを問われる様子が描かれる。なお7月19日現在、ヤングアニマルWebでは第27話その1の無料公開も行なわれている。

【最新話】

第27話その2のページ

【無料公開中】

第27話その1のページ

【描くなるうえは】

2次元をこよなく愛する上原くんの夢は漫画家!ある日、同じクラスのギャル宮本さんに自分の原稿を見られたことで漫画のための距離感近すぎ疑似恋愛、開始!?漫を持して描く漫画家×青春ラブコメディ!!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.