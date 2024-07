もうすぐ土用の丑の日! 東京でリーズナブルに本格派うなぎを食べられるお店をご紹介。

2024年の土用の丑の日は、7月24日と8月5日!気温の高い日々を乗り切るためのスタミナをつけるのにぴったりなうなぎの名店を価格帯別にご紹介します。

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

1,000円台

1. 川勢(荻窪)

「うな丼」 出典:komug710さん

荻窪駅北口のアーケード内にある、常連の多い名店。名物の「うな丼」はランチ1,600円、夜1,800円で楽しむことができます。炭火でふわりと焼き上げたうなぎはクセになること間違いなし。予約不可のため、並んでいることも多いので、時間に余裕を持って行ってくださいね。

2. 稲毛屋(西日暮里)

うな丼(ランチ) 出典:leegiさん

<店舗情報>◆川勢住所 : 東京都杉並区上荻1-6-11TEL : 03-3392-1177

西日暮里で90年以上愛され続ける老舗。ランチの「うな丼」は1,380円というお得な値段で味わうことができます。カリッと焼き上げた関西風のうなぎとタレの相性は抜群です。夜はうなぎを使用したさまざまな料理を楽しむことができるので、お酒と一緒に楽しむのも良さそうです。

3,000円台

1. 日本橋いづもや

「うな重(竹)」 写真:お店から

<店舗情報>◆稲毛屋住所 : 東京都文京区千駄木3-49-4TEL : 03-3822-3495

三越前駅から徒歩3分ほどの好立地。「うな丼(笹)」2,420円、「うな重(竹)」3,520円など、リーズナブルに本格派のうなぎを楽しむことができます。うな蒲焼が3枚のったお得な「限定10食うな鰻重」3,850円もあるようなので、うなぎをたくさん楽しみたい方は開店前から並ぶことをおすすめします。

2. 五代目 野田岩 銀座

「鰻重(菊)」 出典:あるぱかーんさん

<店舗情報>◆日本橋いづもや住所 : 東京都中央区日本橋本石町3-3-4TEL : 03-3241-2476

うなぎの名店「五代目 野田岩 麻布飯倉本店」の支店。銀座という一等地に店を構えながら「鰻重(菊)」が3,100円というお得な価格です。脂がさっぱりしてうなぎ本来の味わいを楽しむことができます。とろっとしている食感のうなぎが好みの方におすすめの一店です。

5,000円前後

1. 鰻はし本(東京)

「うな重 ろ」 出典:よっしー7716さん

<店舗情報>◆五代目 野田岩 銀座住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1FTEL : 03-5524-3125

東京駅・八重洲口からほど近くにある同店。うな重は「い」「ろ」「は」でボリュームが分かれていて、「うな重 い」4,070円、「うな重 ろ」5,280円、「うな重 は」6,930円で楽しむことができます。表面はパリッと、中はふわっとしたうな重をぜひ楽しんでみてください。

2. やしま(御徒町)

「うな重(上)」 出典:焼肉姉妹さん

<店舗情報>◆鰻はし本住所 : 東京都中央区日本橋3-3-3 いづみやビル 1FTEL : 050-5590-4605

創業40年以上、多くの人に愛され続けているうなぎの名店。うなぎは客の入店後にさばくというこだわりようです。「うな重(上)」4,600円、「うな重(特上)」5,200円で楽しむことができます。満席の日もあるようなので、予約をして行くことをおすすめします。

<店舗情報>◆やしま住所 : 東京都台東区小島2-18-19TEL : 03-3851-2108

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部

The post 〈東京編〉土用の丑の日は目前! 1,000円台からの価格別「うなぎ」が食べられる店6選 first appeared on 食べログマガジン.