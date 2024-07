セガ フェイブが展開する『名探偵コナン』グッズから「名探偵コナン おやすみぬいぐるみ ぷち Vol.5」が登場!

警察学校の衣装を着た「江戸川コナン」や「松田陣平」たちがすやすや眠るぬいぐるみです☆

セガ「名探偵コナン おやすみぬいぐるみ ぷち Vol.5」

価格:1個 1,100円(税込)/BOX 6,600円(税込)

予約受付開始日:2024年7月29日(月)

販売予定日 :2024年12月

サイズ:全長約9cm

種類:全6種(江戸川コナン、降谷零、松田陣平、伊達航、萩原研二、諸伏景光)

主な取扱店 :アニメ・ホビー系関連ショップなど

※予約開始日が遅れる場合があります

セガ フェイブから『名探偵コナン』の新作グッズとして「おやすみぬいぐるみ ぷち」のVol.5が登場!

今回は警察学校の衣装を着たキャラクターたちがラインナップされます。

普段は見ることができない、すやすや眠っているようなポーズがかわいい手のひらサイズのぬいぐるみ。

各キャラクターの個性を活かした表情やヘアスタイルもポイントです☆

警察学校の衣装で眠る「江戸川コナン」や「降谷零」たちのかわいいぬいぐるみ。

「名探偵コナン おやすみぬいぐるみ ぷち Vol.5」は、2024年7月29日予約受付スタート、2024年12月より販売開始予定です。

