USBで使える超薄型のLEDトレース台「超軽量 無段階調光LEDトレース台 A4・A3」が7月19日に発売
【超軽量 無段階調光LEDトレース台 A4・A3】
7月19日 発売
価格： 3,980円（A4） 5,280円（A3）
・サイズ／A4:幅 350×高さ 250×奥行（厚み）10(mm)
7月19日 発売
価格： 3,980円（A4） 5,280円（A3）
サンコーは、LEDトレース台「超軽量 無段階調光LEDトレース台 A4・A3」を7月19日に発売した。価格はA4サイズが3,980円、A3サイズが5,280円。
本商品はUSBで使える薄型軽量タイプのLEDトレース台。厚さ約10mmと薄く、重さもA4で約520g、A3で約900gと軽量で持ち運びしやすいものとなっている。
電源はモバイルバッテリーで使えるUSB給電式で、電源スイッチを長押しすると光の量を調整できる無段階調光式。片手で持ってもたわみにくい構造となっている。
「超軽量 無段階調光LEDトレース台 A4・A3」仕様
・サイズ／A4:幅 350×高さ 250×奥行（厚み）10(mm)
A3:幅 460×高さ 340×奥行（厚み）10(mm)
・重量／A4:約 520g／A3:約 1.2Kg
・LED 照射面／A4:幅 310×高さ 220(mm)／A3:幅 430×高さ 308(mm)
・電源／A4:USB 5V 1.0A 以上／A3:USB5V2.0A 以上
・材質／ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP
・ケーブル長／A4:約 1.4ｍ／A3:約 1.7ｍ
・セット内容／本体、USB TypeC ケーブル、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／A4:幅 276×高さ 380×奥行 30(mm)／A3:幅 490×高さ 360×奥行 30(mm)
・パッケージ込み重量／A4:720g／A3:約 1.2g
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