「ハローキティ」50周年を記念したアニバーサリーショップ第2弾として、「ハローキティアニバーサリーショップ限定 ぬいぐるみコレクション」が登場!

カラフルな24種のデザインからお気に入りの「ハローキティ」が探せる限定グッズです☆

サンリオ「ハローキティアニバーサリーショップ限定 ぬいぐるみコレクション」

価格:各2,596円(税込)

発売日:2024年8月7日(水)

サイズ:幅12.5cm×奥行9.8cm×高さ15cm程度

種類:全24種

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を記念し、「ハローキティ50thアニバーサリーショップ第2弾」を開催!

アニバーサリーショップとは、主にキャラクターの周年を記念し、サンリオショップやサンリオオンラインショップ本店にて開催されるショップインショップです。

「ハローキティ」の50周年を記念したアニバーサリーショップは2023年11月に続いて2回目の開催となります。

今回はアニバーサリーショップ限定グッズシリーズとして、全24種のカラーやデザインのぬいぐるみの中からお気に入りに出会える「ハローキティアニバーサリーショップ限定 ぬいぐるみコレクション」が登場。

カラフルな「ハローキティ」はどれもかわいらしく、何種類でも欲しくなります☆

さらにアニバーサリーショップ開催店舗では、期間中、ぬいぐるみコレクションの写真を使った限定ノベルティのアクリルチャームも登場。

さまざまな「ハローキティ」に出会える時間を楽しめる、アニバーサリーショップです☆

アニバーサリーショップ概要&限定グッズ販売スケジュール

【全国41店舗のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー】アニバーサリーショップ開催期間:2024年8月7日(水)〜8月29日(木)限定グッズ発売日:2024年8月7日(水)開催店舗:サンリオ公式サイト内の特設ページにて確認ください購入個数制限:1人ぬいぐるみは各デザイン2点まで、シークレットメダルは8点まで【サンリオオンラインショップ本店】アニバーサリーショップ開催期間:2024年8月7日(水) 10:00〜限定グッズ発売日:2024年8月7日(水) 10:00開催店舗:サンリオオンラインショップ本店購入個数制限:1人1会計につき、ぬいぐるみは各デザイン2点まで、シークレットメダルは8点まで

「ハローキティ」50周年を記念したアニバーサリーショップに登場する限定グッズは、「心にフィットするキティちゃんにHello!」がテーマ!

全部で24種類の様々なカラーやデザインの個性豊かなハローキティの「ぬいぐるみコレクション」と、ぬいぐるみや手持ちのバッグなどにつけて楽しめるチャーム「シークレットメダル(全8種)」が登場します。

自分だけのお気に入りの「ハローキティ」と出会える体験ができるチャンスです☆

※地域によっては、配送状況により商品やノベルティが開催初日の開店時に間に合わない場合もあります

※販売方法(個数制限)は、期間中であっても変更になる場合があります

※電話での問い合わせ(数量の確認など)の回答、取り置き、配送は対応不可となっています

※数量限定のため、期間中でも売り切れの場合があります

※仕様、デザイン、色などが予告なく変更になる場合があります

※商品の転売、譲渡、複製は禁止です

ハローキティ シークレットメダル

価格:各847円(税込)

種類:全8種

※ブラインドパッケージのため中身を選ぶことはできません

カラフルなリボンと「ハローキティ」がかわいい小さなシークレットメダルが、ぬいぐるみと共に限定グッズとして登場。

今回登場するぬいぐるみコレクションの「ハローキティ」にかけてあげたり、

手持ちのバッグにチャームとしてつけたりと、自分なりの楽しみ方ができるメダルチャームです☆

アニバーサリーショップ限定ノベルティ「アクリルチャーム」

アクリルチャームサイズ:10cm×8cm程度

「ハローキティ」50thアニバーサリーショップ第2弾開催店舗では、限定グッズ発売にあわせて、限定ノベルティも登場!

「ハローキティアニバーサリーショップ限定ぬいぐるみコレクション」の商品写真を使用したアクリルチャームです。

ブラインドパッケージのため、どのデザインがでるかはもらってからのお楽しみとなっています☆

※ブラインドパッケージのため、デザインは選べません

※各店舗在庫がなくなり次第終了

※サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナーとサンリオオンラインショップ本店とでは配布方法が異なります

全国41店舗のサンリオショップ・百貨店のサンリオコーナーでの配布について

配付開始:2024年8月7日(水)〜

配付条件:期間中、ハローキティ50thアニバーサリーショップ限定商品1点以上を含む5,500円(税込)の購入ごとに1個プレゼント(最大2個まで)

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。配付終了の案内は不可

※各種クーポン・優待券使用の場合は、割引後の金額が5,500円(税込)以上が対象です(レシート合算不可)

※税込み16,500円以上購入場合でも、お渡しは2つまでです

※50thアニバーサリーショップ以外の店舗での配布はありません

※アクリルチャーム配布について、個別のお問い合わせには回答できません

サンリオオンラインショップ本店での配付について

配付開始日:2024年8月7日(水) 10:00〜

配布条件:期間中、ハローキティアニバーサリーショップ限定商品を1点以上含む、5,500円(税込)以上購入で、1個プレゼント

※サンリオオンラインショップ本店限定。楽天市場店、Yahoo!ショッピング店は対象外

※1会計につき商品金額合計が5,500円(税込)以上購入の方が対象です

※各種クーポン、優待券などを利用の場合は、割引後の商品金額合計が5,500円(税込)が対象です

※サンリオオンラインショップ本店では、商品金額合計にかかわらず、1人1会計1個のお届けになります

※配付開始(8月7日(水)10:00)以降の注文が対象です

※注文が完了するまではノベルティの確保はしていません

※注文完了後、マイページまたは注文完了メールで確認ください

※注文のキャンセル状況によっては在庫が戻り、ノベルティの配付が多少前後する場合があります

※メーカー直送品、MY SANRIO、予約商品、Sanrio English Master、ギフトラッピングなど、一部対象外の商品があります

※ギフトラッピングを利用の場合、ギフトラッピングバッグの中に入れずに、配送用ダンボールの中に一緒に入れて届きます

※ノベルティの在庫についての問い合わせは、在庫が変動しているため回答不可

※配付開始日は予告なく変更になる場合があります

※「アニバーサリーショップ限定ノベルティ アクリルチャーム」配付について個別のお問い合わせには回答不可

同日発売「ハローキティ 天使小悪魔デザインシリーズ」

発売日:2024年8月7日(水)

取扱店舗:全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほか

アニバーサリーショップ開始と同日より、2000年以降に発売したデザインを今っぽくアレンジした「ハローキティ 天使小悪魔デザインシリーズ」が、全国のサンリオショップなどに登場!

ホワイトとブラックが印象的な「ハローキティ」の新グッズです。

キルティング素材のバッグなど気になるグッズも盛りだくさんな内容になっています。

50周年を迎えた「ハローキティ」のアニバーサリー限定グッズ!

全24種の「ハローキティ ぬいぐるみ」と全8種の「ハローキティ シークレットメダル」は、「ハローキティ50thアニバーサリーショップ」開催店舗にて、2024年8月7日(水)より販売開始です。

©️2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

