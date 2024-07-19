【天穂のサクナヒメ ちょこのせ プレミアムフィギュア“サクナヒメ” アニメVer.】
12月 展開予定

　セガは、プライズフィギュア「天穂のサクナヒメ ちょこのせ プレミアムフィギュア“サクナヒメ” アニメVer.」を12月に展開する。

　本賞品は、アニメ「天穂のサクナヒメ」よりサクナヒメを、セガプライズの“ちょこんと座る姿”が特徴の「ちょこのせ」シリーズより立体化したもの。ちょこんと座りおにぎりを抱えこちらを振り向く姿が表現されている。

(C)えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会