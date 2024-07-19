「サクナヒメ」、セガ「ちょこのせ」プライズフィギュアになって12月展開！
【天穂のサクナヒメ ちょこのせ プレミアムフィギュア“サクナヒメ” アニメVer.】
12月 展開予定
12月 展開予定
セガは、プライズフィギュア「天穂のサクナヒメ ちょこのせ プレミアムフィギュア“サクナヒメ” アニメVer.」を12月に展開する。
本賞品は、アニメ「天穂のサクナヒメ」よりサクナヒメを、セガプライズの“ちょこんと座る姿”が特徴の「ちょこのせ」シリーズより立体化したもの。ちょこんと座りおにぎりを抱えこちらを振り向く姿が表現されている。
【 #天穂のサクナヒメ 】- TOHO animation (@TOHOanimation) July 19, 2024
セガプライズから棚や机にちょこんと座らせられる“ちょこのせ”フィギュアが登場決定🍙
2024年12月に全国のゲームセンターに展開予定です🌾
今後の情報はセガプラザ公式サイトをチェック✅https://t.co/7YmrCKH9Gh#TOHOanimation_goods#サクナヒメ#Sakuna pic.twitter.com/FAmHSHM56Q
(C)えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会