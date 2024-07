ENHYPEN、9月1日に開催される宮城公演のライブビューイングが決定！

6月からスタートしたENHYPEN自身最多公演数の日本ツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」のファイナルを飾る9月1日(日)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演のライブビューイングが決定。日本全国の映画館でリアルタイムで公演を楽しむことができる。さらに、来場者特典としてオリジナルステッカーシートも配布。ファイナルの日本公演を生中継で、そして映画館の大迫力のスクリーンで楽しんでみては。

■ライブビューイング情報

「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」ライブビューイング

【上映日時】

2024年9月1日(日)16:00上映開始

本会場:宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

※上映開始時間は変更になる場合がございます。



主催:HYBE JAPAN

企画:BELIFT LAB Inc.

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C) BELIFT LAB Inc. / HYBE JAPAN. ALL RIGHTS RESERVED.



【チケット料金】

5,500円(全席指定/税込)

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。



【枚数制限】

お一人様4枚



【来場者特典】

オリジナルステッカーシート

※ご鑑賞の際に各映画館にてお一人様1枚の配布となります。



【チケット販売】

ファンクラブ先行抽選予約

ENGENE Membership(JP)先行

期間:2024年7月19日(金)13:00〜7月24日(水)23:59

WEB予約

・当選発表:2024年8月23日(金)15:00

・入金期間:2024年8月23日(金)15:00〜8月25日(日)23:00



プレリクエスト抽選

期間:2024年7月25日(木)正午12:00〜7月29日(月)23:59

WEB予約

・当選発表:2024年8月23日(金)15:00

・入金期間:2024年8月23日(金)15:00〜8月25日(日)23:00



プレリクエスト先着(先着順※無くなり次第終了)

期間:8月26日(月)正午12:00〜

WEB予約



〇お問い合わせ

チケット販売に関するお問合せ

ローソンチケットインフォメーション

※メールのみのご対応となります。



ライブビューイングに関するお問合せ

公演事務局

(平日10:00〜17:00)

※お問い合わせの際には必ず公演名(日程・会場)をご明記の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。

※お問い合わせは24時間承っておりますが、ご対応は営業時間内とさせていただきます。なお、内容によってはご回答までに少々お時間をいただく場合もございます。

あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。



【注意事項】

※条例により、年齢による入場制限がある地域がございます。ご購入前に必ずご確認ください。(大阪府の劇場は16歳未満の方は保護者同伴に限り入場可)

※当選したにも関わらず未入金の場合には、次回の抽選に影響がある可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※お申し込み後の情報変更・申し込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。

※返金・クレームおよびお席の振替は一切お受けできません。あらかじめご了承ください。

※公演日、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。

※チケット受付に関しまして、ファンクラブ先行抽選予約、及び、プレリクエスト抽選予約につきましては、[予約申し込み・抽選制]となり、先着順ではございません。受付期間中にお申込みください。又、プレリクエスト先着につきましては、先着順ですので、各映画館の所定枚数が無くなり次第販売終了になります。

※受付開始直後や終了直前は特にアクセス集中による混雑が予想されます。余裕をもって受付期間中にお申し込みください。

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。場合によっては、拍手などが起こる場合もございます。ご理解の上、ご購入ください。(但し危険行為は禁止しております。)

※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音/録画/撮影/配信を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、あらかじめご了承ください。

※衛星中継イベントの為、天候等の影響により映像・音声に乱れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。あらかじめご了承の上、ご購入ください。

※チケット紛失・チケット忘れの方は、いかなる理由であってもご入場いただけません。また、再発行もできませんので十分にご注意ください。

※当日は、会員様のご本人確認をさせていただく可能性がございます。(ENHYPEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ENGENE MEMBERSHIP (JP)会員証提示またはDIGITAL MEMBERSHIP CARD提示・顔写真付き身分証明書持参)

実物の会員証は、Membership Kitご購入時にのみお送りしております。実物の会員証をお持ちではない方は、Weverse、さらにメンバーシップページにて「DIGITAL MEMBERSHIP CARD」を拝見いたします。ご入場前にスマートフォンにてWeverseの「メンバーシップ」画面をご用意ください。

※ペンライト等をご使用の場合は、常時点灯モードでのみご使用いただき、点滅させたり頭より高いところで振るなどの行為はお控えいただき、周りのお客様にご迷惑にならない範囲内でご使用ください。

※立ち上がってのご鑑賞はお控えください。

※ご希望いただいた映画館の事情により、観覧される映画館が変更される場合がございます。また、変更があった場合にも、お申し込みのキャンセルやチケット代金のご返金は一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。

※お身体の不自由な方や車いすをご利用のお客さまはご来場の劇場にお問い合わせください。



