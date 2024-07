【BitSummitDrift】会期:7月19~21日(19日はビジネスデイ)会場:京都市勧業館「みやこめっせ」1F 第2展示場・3F 第3展示場料金: 一般/大学生 2,000円高校生 1,000円 中・小学生 無料

7月19日より開催中のインディーゲームイベント「BitSummit Drift」内ハピネットブースにて、アドベンチャーゲーム「Stray」のグッズが展示されている。

「Stray」は1匹の迷い猫が主人公のアドベンチャーゲームで、本物さながらのネコの動きをリアルに体験できる“ネコゲー”として話題となったタイトル。「BitSummit Drift」会場内にあるハピネットブースでは「TOKYO GAME SHOW 2024(TGS2024)」で販売予定の「Stray」グッズが展示されており、その実物を確認できるようになっている。

グッズにはアクリルキーホルダー(価格:各900円)、トートバッグ(価格:2,500円)、Tシャツ(価格:各5,000円)、パーカー(価格:11,000円)などがラインナップ。いずれもロゴやキャラクターがしっかりとデザインされている。

(C) 2022-23 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.