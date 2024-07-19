「天穂のサクナヒメ」アニメ版がセガ「ちょこのせ」プライズに！ 12月展開
【天穂のサクナヒメ ちょこのせ プレミアムフィギュア“サクナヒメ” アニメVer.】
12月 展開予定
12月 展開予定
TOHO animationは、プライズフィギュア「天穂のサクナヒメ ちょこのせ プレミアムフィギュア“サクナヒメ” アニメVer.」を12月にUFOキャッチャーの景品としてセガプライズに展開する。
本景品は、アニメ「天穂のサクナヒメ」に登場するサクナヒメを、おにぎりを抱えこちらを振り向く姿で再現したもの。セガプライズの“ちょこんと座る姿”が特徴の「ちょこのせ」シリーズより立体化されている。
【 #天穂のサクナヒメ 】- TOHO animation (@TOHOanimation) July 19, 2024
セガプライズから棚や机にちょこんと座らせられる“ちょこのせ”フィギュアが登場決定🍙
2024年12月に全国のゲームセンターに展開予定です🌾
今後の情報はセガプラザ公式サイトをチェック✅https://t.co/7YmrCKH9Gh#TOHOanimation_goods#サクナヒメ#Sakuna pic.twitter.com/FAmHSHM56Q
(C)えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会