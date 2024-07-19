【天穂のサクナヒメ ちょこのせ プレミアムフィギュア“サクナヒメ” アニメVer.】
12月 展開予定

　TOHO animationは、プライズフィギュア「天穂のサクナヒメ ちょこのせ プレミアムフィギュア“サクナヒメ” アニメVer.」を12月にUFOキャッチャーの景品としてセガプライズに展開する。

　本景品は、アニメ「天穂のサクナヒメ」に登場するサクナヒメを、おにぎりを抱えこちらを振り向く姿で再現したもの。セガプライズの“ちょこんと座る姿”が特徴の「ちょこのせ」シリーズより立体化されている。

(C)えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会