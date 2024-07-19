iKON、ジナン入隊前最後の大阪公演ファイナルがMnetにて9月15日に日本初放送
さらに、9月は韓国デビュー9周年を記念して、特集編成も予定されている。
2015年に開催したサバイバル番組から誕生し、2024年9月15日に韓国デビュー9周年を迎える6人組ヒップホップアイドルグループiKON。彼らが2023年7月9日、Asueアリーナ大阪（旧:丸善インテックアリーナ）にて開催した「2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF」大阪公演の模様をMnet JapanおよびMnet Smart+にて放送・配信することが決定した。
さらにMnet Japanでは9周年を迎えるiKONを大特集。「iKONデビュー9周年記念SP〜iKONIC GET READY？ SHOWTIME！〜」もお見逃しなく。
■番組情報
「2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF」
2024年 Mnet Japan/ 全1回 / 135分 / 字幕放送
放送日：2024年9月15日（日）20:00〜22:15放送
【セットリスト】
1.Tantara
2.SINOSIJAK
3.At ease
4.DRAGON
5.KILLING ME
6.RHYTHM TA
7.BLING BLING
8.LOVE SCENARIO
9.BUT YOU
10.U
11.PARADISE [JAY SOLO]
12.Kiss Me [DK SOLO]
13.Want You Back [JU-NE SOLO]
14.ウラチャチャ [SONG SOLO]
15.Why Why Why + Like a Movie
16.GOODBYE ROAD
17.WHAT'S WRONG？
18.DUMB ＆ DUMBER
19.B-DAY
20.FREEDOM
21.Driving Slowly
22.B-DAY
23.RHYTHM TA
24.LOVE SCENARIO
25.Tantara
26.PARADISE
「iKONデビュー9周年記念SP〜iKONIC GET READY？ SHOWTIME！〜」
※放送日程は決まり次第発表となります
「IDOLLIVE School Season3」広報モデル選抜式 iKON編 ※日本初
「GET READY, iKON TIME！〜iKONICのためなら〜」オリジナル
「KINGDOM：LEGENDARY WAR」字幕版
「コメディビッグリーグ セレクト」iKON出演回
「驚きの土曜日」BOBBY＆DK出演回（#25）
「君の声が見える 9」DK出演回（#7）
「君の声が見える 10」JAY＆DK出演回（#1）
「KCON：TACT 3 WORLD TOUR」字幕版
「KCON：TACT 3」バックステージビハインド iKON出演回（#2）
「KCON：TACT 4 U」字幕版
「KCON：TACT 4 U」バックステージビハインド iKON出演回（#3（終））
「KCON 2023 THAILAND × M COUNTDOWN」字幕版
「KCON JAPAN 2023 × M COUNTDOWN」字幕版
「M COUNTDOWN」バックステージ BOBBY（iKON）出演回1（#382）
「M COUNTDOWN」バックステージ BOBBY（iKON）出演回2（#383）
「M COUNTDOWN」バックステージ BOBBY（iKON）出演回3（#460）
「M COUNTDOWN」バックステージ iKON出演回1（#429）
「M COUNTDOWN」バックステージ iKON出演回2（#465）
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