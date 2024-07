iKON、ジナン入隊前最後の大阪公演ファイナルがMnetにて9月15日に日本初放送

iKONの「2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF」大阪公演ファイナルが、Mnetにて日本初放送・配信されることが決定した。さらに、9月は韓国デビュー9周年を記念して、特集編成も予定されている。2015年に開催したサバイバル番組から誕生し、2024年9月15日に韓国デビュー9周年を迎える6人組ヒップホップアイドルグループiKON。彼らが2023年7月9日、Asueアリーナ大阪(旧:丸善インテックアリーナ)にて開催した「2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF」大阪公演の模様をMnet JapanおよびMnet Smart+にて放送・配信することが決定した。

この公演は、iKONのメインボーカルJAY(ジナン)の入隊前最後の日本ライブで、メンバーにとってもiKONIC(iKONのファンダムの名称)にとっても、伝説のステージとして語り継がれている。さらにMnet Japanでは9周年を迎えるiKONを大特集。「iKONデビュー9周年記念SP〜iKONIC GET READY? SHOWTIME!〜」もお見逃しなく。

■番組情報

「2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF」

2024年 Mnet Japan/ 全1回 / 135分 / 字幕放送

放送日:2024年9月15日(日)20:00〜22:15放送



【セットリスト】

1.Tantara

2.SINOSIJAK

3.At ease

4.DRAGON

5.KILLING ME

6.RHYTHM TA

7.BLING BLING

8.LOVE SCENARIO

9.BUT YOU

10.U

11.PARADISE [JAY SOLO]

12.Kiss Me [DK SOLO]

13.Want You Back [JU-NE SOLO]

14.ウラチャチャ [SONG SOLO]

15.Why Why Why + Like a Movie

16.GOODBYE ROAD

17.WHAT'S WRONG?

「iKONデビュー9周年記念SP〜iKONIC GET READY? SHOWTIME!〜」

※放送日程は決まり次第発表となります



「IDOLLIVE School Season3」広報モデル選抜式 iKON編 ※日本初

「GET READY, iKON TIME!〜iKONICのためなら〜」オリジナル

「KINGDOM:LEGENDARY WAR」字幕版

「コメディビッグリーグ セレクト」iKON出演回

「驚きの土曜日」BOBBY&DK出演回(#25)

「君の声が見える 9」DK出演回(#7)

「君の声が見える 10」JAY&DK出演回(#1)

「KCON:TACT 3 WORLD TOUR」字幕版

「KCON:TACT 3」バックステージビハインド iKON出演回(#2)

「KCON:TACT 4 U」字幕版

「KCON:TACT 4 U」バックステージビハインド iKON出演回(#3(終))

「KCON 2023 THAILAND × M COUNTDOWN」字幕版

「KCON JAPAN 2023 × M COUNTDOWN」字幕版

「M COUNTDOWN」バックステージ BOBBY(iKON)出演回1(#382)

「M COUNTDOWN」バックステージ BOBBY(iKON)出演回2(#383)

「M COUNTDOWN」バックステージ BOBBY(iKON)出演回3(#460)

「M COUNTDOWN」バックステージ iKON出演回1(#429)

「M COUNTDOWN」バックステージ iKON出演回2(#465)

Mnetライブ iKON

Artist Clip iKON

iKONソロMV特集

※特集の内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



■関連リンク

