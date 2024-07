KARA、ニューシングル「I DO I DO」By My Sideバージョンの個人コンセプトフォトを公開

第2世代のレジェンドガールズグループKARAが、グラビアのようなコンセプトフォトを披露した。KARAは18日、公式SNSにデジタルシングル「I DO I DO」のBy My Sideバージョンの個人コンセプトフォトを掲載した。公開された写真の中で彼女たちは、カジュアルな雰囲気のクロップトップとワンピースなどを活用したサマールックを披露した。同じ衣装で清楚な魅力からクールな雰囲気まで醸し出し、幅広いコンセプトを完璧に表現した。

特に、彼女たちは新曲の発売に先立ち、花のように華やかな「A Flower」、海のように神秘的な「Blue Wave」、そして今回の「By My Side」まで3つのバージョンのコンセプトフォトを相次いで公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げた。「I DO I DO」は、彼女たちが2022年11月に発売したデビュー15周年記念スペシャルアルバム「MOVE AGAIN」以来、約1年8ヶ月ぶりに発売する新曲だ。KARAはメンバー全員そろってカムバクした際、韓国の音楽ランキングで最上位にランクインしたことに続き、地上波音楽番組で1位を記録し、K-POPの新しい歴史を刻んでいるだけに、新曲「I DO I DO」で伝える夏のストーリーにも期待が高まっている。KARAは24日午後6時、各音楽配信サイトを通じてニューシングル「I DO I DO」を発売する。また、8月には東京と大阪で単独コンサート「KARASIA」を開催する。