「聖闘士星矢」ボイスドラマシリーズ2タイトルが8月8日よりダウンロード販売開始!!
・「オーディオドラマ 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 ～黄泉に沈む緋～」1,650円
・「ドラマCD 聖闘士星矢冥王異伝 ダークウィング 飛翔する黒き翼【チャンピオンRED創刊19周年 特別付録復刻】」1,210円
「聖闘士星矢」のスピンオフ作品2タイトルが、ボイスドラマとなってDLsiteよりダウンロード販売されることが決定した。
価格は「オーディオドラマ 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 ～黄泉に沈む緋～」が1,650円、「ドラマCD 聖闘士星矢冥王異伝 ダークウィング 飛翔する黒き翼【チャンピオンRED創刊19周年 特別付録復刻】」が1,210円。どちらも8月8日0時より配信開始となる。
「オーディオドラマ 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 ～黄泉に沈む緋～」
品番：CHCD-2401
価格：1,650円
配信開始日：8月8日（木）0時より
出演：平野綾／遊佐浩二／小野大輔／朴璐美
原作：車田正美
脚本：手代木史織／神楽坂淳／保志彼方
※敬称略
音響制作：ブレイブハーツ
企画発売：コネクトハーツ
発売協力：秋田書店
原作「聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話」情報
原作：車田正美 漫画：手代木史織
※敬称略
既刊：全25巻（完結）／外伝 全16巻（完結）／番外編1巻
出版社：秋田書店
漫画家 手代木史織氏が執筆したスピンオフ作品。スピンオフ作品ながら、コミックの発行部数は累計350万部を超えている。
「ドラマCD 聖闘士星矢冥王異伝 ダークウィング 飛翔する黒き翼【チャンピオンRED創刊19周年 特別付録復刻】」
品番：CHCD-2402
価格：1,210円
配信開始日：8月8日（木）0時より
出演：梅原裕一郎／前野智昭／東山奈央／本渡楓／釘宮理恵／潘めぐみ／杉田智和
原作：車田正美
※敬称略
脚本：サイトウケンジ
音響制作：ブレイブハーツ
企画発売：コネクトハーツ
発売協力：秋田書店
原作「聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング」情報
原作：車田正美 脚本：サイトウケンジ 作画：上田信舟
漫画：手代木史織
※敬称略
既刊：5巻（チャンピオンREDにて連載中）
出版社：秋田書店
漫画家 上田信舟氏と作家 サイトウケンジ氏がタッグを組んで描く「聖闘士星矢」スピンオフ作品。ハーデス軍の視点から聖闘士星矢の世界を描く異色作。チャンピオンREDにて連載中。
(C)車田正美／手代木史織（秋田書店）
(C)車田正美／サイトウケンジ／上田信舟（秋田書店）