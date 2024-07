『M3GAN/ミーガン』のユニバーサル・ピクチャーズと『スクリーム』のレディオ・サイレンスが放つサバイバル・アクションスリラー『アビゲイル』の日本公開日が2024年9月13日(金)に決定した。あわせて、怖カワ少女アビゲイルが見つめる日本版ポスタービジュアルと日本版予告編ロングバージョンも到着した。

日本版ポスタービジュアルは、暗闇の中で純白のバレエ衣装を身にまとい、こちらを真っ直ぐに見上げる少女・アビゲイルの姿が大きくアレンジされている。一見、純真無垢に見えるこの可憐な少女の正体は、まさかのヴァンパイアだった……。ドレスの返り血が、キュートな少女から豹変する姿を予感させるビジュアルに仕上がっている。

© 2024 Universal Studios

あわせて、日本版予告編のロングバージョンも到着。少女の誘拐は計画通りに進み、5,000万ドルの報酬を手にするために、あとは一晩少女を監視するだけ。だが、そう簡単に大金は手に入らない。人質を取ったつもりが、吸血鬼とともに屋敷に監禁されたのは誘拐犯の方だった……。

今や高額報酬は夢に終わり、生きて屋敷から帰るのが唯一の希望となった男女6人の危機的状況下のキャラクターがより詳しく描かれている。指示役ランバートに集められた実行犯は、本名の代わりに「ラットパック」(シナトラ軍団)に着想を得たコードネームを与えられた、フランク(リーダー)、ピーター(用心棒)、サミー(ハッカー)、リックルズ(スナイパー)、ディーン(ドライバー)、ジョーイ(医師)からなる男女混合6人の即席犯罪グループ。お互い初対面で、それぞれ秘匿にしたい過去を抱えているようだ。



誘拐犯のリーダーで倫理観が欠如した元刑事のフランク役には、『美女と野獣』『ゴジラ×コング 新たなる帝国』のダン・スティーヴンス、2m近い巨漢の割にどこか小心者の用心棒ピーター役には『猿の惑星/キングダム』で人類最大の敵プロキシマス・シーザーを演じたケヴィン・デュランド、どんな警備システムもクリアする凄腕ハッカーで大金よりもスリルのために参加したサミー役には『アントマン&ワスプ:クアントマニア』『ザ・スイッチ』のキャスリン・ニュートンが起用されている。

ほか、元狙撃兵で忠誠心が強いスナイパーのリックルズ役には「ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路」『サウザンド・アンド・ワン』のウィル・キャトレット、予測不能のイカれた性格で警察の追跡をかわす逃走車ドライバーのディーンには、残念ながら本作が遺作となってしまった「ユーフォリア/EUPHORIA」のアンガス・クラウド、自身にも子供が居るため罪悪感に苛まれる医師のジョーイ役には『スクリーム』のメリッサ・バレラ、裏社会のビジネスマンで指示役のランバート役には「ブレイキング・バッド」「ベター・コール・ソウル」で超悪役ガスを演じたジャンカルロ・エスポジートと、ヴァンパイアと対決するに相応しい曲者俳優陣が勢ぞろいした。個性豊かなメンバーが織りなす戦慄の一夜のその先を、ぜひ劇場で見届けてほしい。

映画『アビゲイル』は9月13日(金)全国劇場公開。

