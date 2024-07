(MCU)を手がけるマーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長が、ハリウッドの功労者を称える「ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム」への殿堂入りを果たすことがわかった。米ハリウッド商工会議所がした。

2000年『X-メン』から映画人としてのキャリアを本格的にスタートさせたファイギは、2008年からMCUの旗揚げに参加。のちに『アベンジャーズ』シリーズを中心とする業界屈指のユニバース/フランチャイズを構築し、現在まで数々の映画・テレビシリーズにプロデューサーとして名前を連ねている。

発表によると、ファイギの授賞式は2024年7月25日(木)午前11時(※現地時間)からエル・キャピタン・シアター前にて。名前が刻まれるのは2,785番目の星だという。当日は、最新作『デッドプール&ウルヴァリン』よりライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンがゲストとして参加。授賞式の様子はにて配信される。

ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームのプロデューサーであるアナ・マルティネス氏は、「ケヴィン・ファイギにハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムの星を授与できることを光栄に思います。ケヴィンほどの影響力と実績を持つフィルムメーカーはほとんど存在しません。彼の手がけた作品の多くは文化的社会現象となり、映画界の歴史に大きな足跡を残しました」とコメントしている。

なお、授賞式の当日は『デッドプール&ウルヴァリン』の米国公開前日。その日の夜、午後6時30分からは「サンディエゴ・コミコン2024」にて『デッドプール&ウルヴァリン』の大型セレブレーション・イベントが開催予定で、ファイギとレイノルズ&ジャックマンはこちらにも登場するとみられる。

