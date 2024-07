2024年10月18日(金)公開予定の映画『ボルテスV レガシー』の上映劇場用予告&Web限定映像「ファイティング・クリップ」が公開された。「ファイティング・クリップ」の場面写真も紹介する。『超電磁マシーン ボルテスV』は1977年のTVアニメ。地球侵略を企むボアザン星人と戦う、マシーン5機の合体ロボ・ボルテスVの活躍を描く。美形ライバルキャラであるプリンス・ハイネルの悲劇的な運命や、ボアザン星の差別問題なども描いた物語は高年齢層の高い評価を受けた。そして『ボルテスV レガシー』は、『超電磁マシーン ボルテスV』から約半世紀の時を経て、同作が熱狂的な支持を受けているフィリピンで実写化された作品。生まれ故郷・日本に凱旋するのを記念し、フィリピンの制作陣によって新規シーンが追加され、評価が高かったCGのクオリティをさらにアップさせた「超電磁編集版」が2024年10月18日(金)に日本公開予定だ。

劇場公開決定が発表されるやいなや、SNSのボルテスVファンから「令和にボルテスVを劇場で観られるとは……」「すごくすごくすっごく待っていました」「日本でもあの神実写化が見れるのか!」といった熱い声が寄せられた本作の劇場用予告が、いよいよ全国劇場に到着! 2024年7月19日から順次上映される。劇場用予告は、映画、そして90話ものテレビシリーズを手掛けた、ボルテスV愛にあふれたマーク A. レイエス V監督のコメントからスタート。「ボルテスV」の歴史と『ボルテスV レガシー』への進化を感じさせる特別な予告となった。予告と同時に、ボルテスVの敵である、宇宙からの侵略者・ボアザン星人が繰り出す巨大獣型ロボット「ビースト・ファイター」の姿が明らかになる映像と場面写真も公開。これにより原作アニメにも登場したドクガガとバイザンガが今回の映画で暴れまわることが明らかになった。ドクガガは背中に羽を持ち、空からも攻撃を仕掛け、バイザンガは、頭部からのミサイル発射などの多様な武器を使って攻撃する。そんな2体の獰猛さとそれに立ち向かうボルテスVの迫力の戦闘シーンを使用した映像「ファイティング・クリップ」と場面写真からは、フィリピンの愛によってボルテスVだけではなく、敵もハイクオリティに表現されていることが伝わってくる。地球の運命を懸けた激闘への期待が高まるなか、秋に迫る日本公開。あなたも劇場へVトゥギャザー!(C)TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved