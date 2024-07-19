²ÆµÙ¤ß¤ÎÍ½Äê¤Ï¥³¥ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª´ØÀ¾¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥È6Áª[2024Ç¯7·î19Æü(¶â)¡Á21Æü(Æü)]
¢£²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ / 7·î12Æü¡Á28Æü¡¢8·î9Æü¡Á25Æü)
²Æ¤Î½ë¤¤Æü¤ËÁ´¿È¤òÆ°¤«¤·¤Æ»×¤¦Â¸Ê¬¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢1ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë3¼ïÎà¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¨¥¢¡¼Í·¶ñ¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¿åÃå¤ÎÃåÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿åÍ·¤ÓÍÑ¤Î¥ª¥à¥Ä¤äÉþÁõ¤Çµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ / ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èÄá¸«4-17-1 / 2024Ç¯7·î12Æü(¶â)¡Á28Æü(Æü)¡¢8·î9Æü(¶â)¡Á25Æü(Æü) / 11:00¡Á16:00 / ³Æ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÄê°÷6¿Í¤Þ¤Ç¡£¿åÍ·¤Ó¸å¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤ÏÃåÂØ¤¨¤¬É¬Í×¢¨Ç¨¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÆþ´ÛÉÔ²Ä¡£ÃåÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë´Ê°×¥Æ¥ó¥È¤¢¤ê / Ê¿Æü¡§½ªÆüÍ·¤ÓÊüÂê1000±ß(ºÆÆþ¾ì²ÄÇ½)¡¢ÅÚÆü½Ë¡¦8·î10Æü(ÅÚ)¡Á16Æü(ÌÚ)¡§30Ê¬1000±ß(15Ê¬±äÄ¹300±ß)¢¨¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÄó¼¨¤Ç200±ß°ú¤¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
¢£¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼½ÐÄ¥½ê in ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ / 7·î19Æü¡Á8·î18Æü)
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼(¥Ý¥±¥â¥ó)¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼½ÐÄ¥½ê¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³¤ËÅÐ¾ì¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ä»¨²ß¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ / ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô²¼»°¶¶Ä®741 / 2024Ç¯7·î19Æü(¶â)¡Á8·î18Æü(Æü) / Ê¿Æü10:00¡Á18:00¡¢ÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÄê´ü´Ö10:00¡Á19:00 º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆþ¾ìÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£TOMUSHI¤Î¥«¥Ö¥¯¥ï¤¹¤´¤¤¤¾!! in ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / 7·î19Æü¡Á8·î18Æü)
Ãî¤«¤´¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿µðÂç¤Ê¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥¯¥ï¥¬¥¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ë¥¸¥¤¥í¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¡¢ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿Âç¤¢¤´¤¬ÆÃÄ§¤Î¥®¥é¥Õ¥¡¥Î¥³¥®¥ê¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î´õ¾¯¼ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÇÍ¼ï¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢100¡óÇÑ´þÊª¤Î»ôÎÁ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥«¥Ö¥È¥à¥·¤äSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¥Ñ¥Í¥ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶ÌäÂê¤äSDGs¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶èÅìÀõ¹á»³Ä®4-1-12 / 2024Ç¯7·î19Æü(¶â)¡Á8·î18Æü(Æü) / Ê¿Æü10:00¡Á18:00¡¢ÅÚÆü½Ë¤ª¤è¤Ó8·î13Æü(²Ð)¡Á16Æü(¶â)10:00¡Á19:00 / Âç¿Í800±ß¡¢»Ò¤É¤â(¾®³ØÀ¸°Ê²¼3ºÐ¤Þ¤Ç)500±ß ¢¨¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¥¥Ã¥º¥¯¡¼¥Ý¥óÄó¼¨¤Ç¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¥»¥Ã¥È1000±ß¤ÇÆþ¾ì²Ä
¢£À¤³¦º«ÃîÅ¸ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ / 7·î20Æü¡Á28Æü)
¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Îº«ÃîÌó20¼ïÎà¤¬¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶¤ËÂç½¸¹ç¡£¥Ë¥¸¥¤¥í¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤ä¡¢¥Ñ¥é¥ï¥ó¥ª¥ª¥Ò¥é¥¿¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº«Ãî¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤¬Åö¤¿¤ëº«Ãî¥¬¥Á¥ã¤ä¡¢º«Ãî¤¯¤¸¡¢º«Ãî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ì¤ê¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£²ñ¾ìÆâ¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îº«Ãî¤ÈµÇ°»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ / ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¶ÊÀîÄ®7-20-1 / 2024Ç¯7·î20Æü(ÅÚ)¡Á28Æü(Æü) / 10:00¡Á18:00 / 3ºÐ°Ê¾å500±ß
¢£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ / 7·î20Æü¡Á8·î25Æü)
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³¤Ë¡¢²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¤Ç»×¤¤¤¤ê¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥¥Ã¥º¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¡¢»þ´ÖÀ©¸ÂÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤í¤¦¤Û¤«¡¢¸ý¤«¤é¥ß¥¹¥È¤òÊ®¼Í¤¹¤ëµðÂç¶²Îµ¤â½Ð¸½¡£¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ / ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô²¼»°¶¶Ä®741 / 2024Ç¯7·î20Æü(ÅÚ)¡Á8·î25Æü(Æü) / (1)11:00¡Á (2)12:00¡Á (3)13:00¡Á (4)14:00¡Á (5)15:00¡Á (6)16:00¡Á ¼õÉÕ¤Ï¿ï»þ¼Â»Ü¡¢º®»¨»þ¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¢¤ê¡£ÍøÍÑ»þ´Ö¤ÏºÇÂç60Ê¬(ÃåÂØ¤¨¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤à) / 1¿Í500±ß
¢£¥é¥¸¥ªÂÎÁà (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / 7·î20Æü¡Á8·î25Æü¤ÎÆÃÄêÆü³«ºÅ)
²ÆµÙ¤ß¤Î10Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¬³«ºÅ¡£Ä«¤Î¶õµ¤¤ò¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Û¤°¤·¤Æ¡¢1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢Á´ÆüÄø¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶èÅìÀõ¹á»³Ä®4-1-12 / 7·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡¢27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü)¡¢8·î3Æü(ÅÚ)¡¦4Æü(Æü)¡¢17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¡¢24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ / 9:10¡Á ³ÆÆü100¿Í¡£¥¹¥¿¥ó¥×ÍÑ»æ¤ÏÅöÆüÇÛÉÛ¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×²¡°õ / ÌµÎÁ
²Æ¤Î½ë¤¤Æü¤ËÁ´¿È¤òÆ°¤«¤·¤Æ»×¤¦Â¸Ê¬¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢1ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë3¼ïÎà¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¨¥¢¡¼Í·¶ñ¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¿åÃå¤ÎÃåÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿åÍ·¤ÓÍÑ¤Î¥ª¥à¥Ä¤äÉþÁõ¤Çµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼½ÐÄ¥½ê in ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ / 7·î19Æü¡Á8·î18Æü)
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼(¥Ý¥±¥â¥ó)¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼½ÐÄ¥½ê¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³¤ËÅÐ¾ì¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ä»¨²ß¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ / ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô²¼»°¶¶Ä®741 / 2024Ç¯7·î19Æü(¶â)¡Á8·î18Æü(Æü) / Ê¿Æü10:00¡Á18:00¡¢ÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÄê´ü´Ö10:00¡Á19:00 º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆþ¾ìÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£TOMUSHI¤Î¥«¥Ö¥¯¥ï¤¹¤´¤¤¤¾!! in ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / 7·î19Æü¡Á8·î18Æü)
Ãî¤«¤´¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿µðÂç¤Ê¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥¯¥ï¥¬¥¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ë¥¸¥¤¥í¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¡¢ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿Âç¤¢¤´¤¬ÆÃÄ§¤Î¥®¥é¥Õ¥¡¥Î¥³¥®¥ê¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î´õ¾¯¼ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÇÍ¼ï¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢100¡óÇÑ´þÊª¤Î»ôÎÁ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥«¥Ö¥È¥à¥·¤äSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¥Ñ¥Í¥ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶ÌäÂê¤äSDGs¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶èÅìÀõ¹á»³Ä®4-1-12 / 2024Ç¯7·î19Æü(¶â)¡Á8·î18Æü(Æü) / Ê¿Æü10:00¡Á18:00¡¢ÅÚÆü½Ë¤ª¤è¤Ó8·î13Æü(²Ð)¡Á16Æü(¶â)10:00¡Á19:00 / Âç¿Í800±ß¡¢»Ò¤É¤â(¾®³ØÀ¸°Ê²¼3ºÐ¤Þ¤Ç)500±ß ¢¨¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¥¥Ã¥º¥¯¡¼¥Ý¥óÄó¼¨¤Ç¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¥»¥Ã¥È1000±ß¤ÇÆþ¾ì²Ä
¢£À¤³¦º«ÃîÅ¸ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ / 7·î20Æü¡Á28Æü)
¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Îº«ÃîÌó20¼ïÎà¤¬¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶¤ËÂç½¸¹ç¡£¥Ë¥¸¥¤¥í¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤ä¡¢¥Ñ¥é¥ï¥ó¥ª¥ª¥Ò¥é¥¿¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº«Ãî¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤¬Åö¤¿¤ëº«Ãî¥¬¥Á¥ã¤ä¡¢º«Ãî¤¯¤¸¡¢º«Ãî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ì¤ê¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£²ñ¾ìÆâ¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îº«Ãî¤ÈµÇ°»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³à¸¶ / ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¶ÊÀîÄ®7-20-1 / 2024Ç¯7·î20Æü(ÅÚ)¡Á28Æü(Æü) / 10:00¡Á18:00 / 3ºÐ°Ê¾å500±ß
¢£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ / 7·î20Æü¡Á8·î25Æü)
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³¤Ë¡¢²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¤Ç»×¤¤¤¤ê¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥¥Ã¥º¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¡¢»þ´ÖÀ©¸ÂÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤í¤¦¤Û¤«¡¢¸ý¤«¤é¥ß¥¹¥È¤òÊ®¼Í¤¹¤ëµðÂç¶²Îµ¤â½Ð¸½¡£¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³ / ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô²¼»°¶¶Ä®741 / 2024Ç¯7·î20Æü(ÅÚ)¡Á8·î25Æü(Æü) / (1)11:00¡Á (2)12:00¡Á (3)13:00¡Á (4)14:00¡Á (5)15:00¡Á (6)16:00¡Á ¼õÉÕ¤Ï¿ï»þ¼Â»Ü¡¢º®»¨»þ¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¢¤ê¡£ÍøÍÑ»þ´Ö¤ÏºÇÂç60Ê¬(ÃåÂØ¤¨¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤à) / 1¿Í500±ß
¢£¥é¥¸¥ªÂÎÁà (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / 7·î20Æü¡Á8·î25Æü¤ÎÆÃÄêÆü³«ºÅ)
²ÆµÙ¤ß¤Î10Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¬³«ºÅ¡£Ä«¤Î¶õµ¤¤ò¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Û¤°¤·¤Æ¡¢1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢Á´ÆüÄø¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶èÅìÀõ¹á»³Ä®4-1-12 / 7·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡¢27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü)¡¢8·î3Æü(ÅÚ)¡¦4Æü(Æü)¡¢17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¡¢24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ / 9:10¡Á ³ÆÆü100¿Í¡£¥¹¥¿¥ó¥×ÍÑ»æ¤ÏÅöÆüÇÛÉÛ¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×²¡°õ / ÌµÎÁ