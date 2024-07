映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』公開決定！ポスター＆場面写真＆日本語字幕版予告も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』は、BLACKPINKのデビュー記念日である8月8日から全国公開!

BLACKPINKの映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』が、BLACKPINKのデビュー記念日である8月8日から全国公開される。

本作は、全世界で180万人を動員したワールドツアー『BORN PINK』を記録した作品。このツアーでBLACKPINKは、グローバルファンや有力海外メディアの賞賛を集めた象徴的な韓屋瓦屋根ステージセットや、このツアーでしか出会えないライブパフォーマンスなどで魅了。

『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』では、そんなJISOO(ジス)、JENNIE(ジェニー)、ROSE(ロゼ / 「E」は、アキュートアクセントありが正式表記)、LISA(リサ)の姿を、大迫力の劇場スクリーンで楽しめる。

今回の発表にあわせてポスタービジュアル、スチール、日本語字幕版予告も解禁。公開された4点のスチールからは、4人がBLINKとともに作りあげる圧倒的な熱気や、それぞれがライブでこそ見せる一面を垣間見ることができる。

そして、日本語字幕版予告では、興奮で包まれた会場の生の雰囲気を肌で感じ取ることができ、本作の期待感に胸高鳴る内容となっている。

ムビチケカード型前売券の発売(通販/劇場)も決定。特典は、日本初公開のビジュアルを使用した「日本限定フォトカード(全8種ランダム)」。ライブパフォーマンス中の4人の姿を収めた、日本でしか手に入らない貴重なアイテムとなっている。

映画情報

『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』

2024年8月8日(木)より全国ロードショー

出演:BLACKPINK(JISOO、JENNIE、ROE、LISA)

制作:CJ 4DPLEX, ScreenX Studio

日本配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2024 YG ENTERTAINMENT INC. All Rights Reserved.

『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』公式サイト

https://bornpinkincinemas.jp

BLACKPINK OFFICIAL SITE

https://ygex.jp/blackpink/

BLACKPINK GLOBAL OFFICIAL FANCLUB BLINK MEMBERSHIP (JP)

https://blackpink-official.jp/

YG JAPAN OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/YGJAPANofficial

YG JAPAN OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/ygentertainment_jp/