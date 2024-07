今回用意したプレゼントは全部で85品目。レビューのために使用した機器や取材先で手に入れたグッズなどを読者に大放出しています。アクセス解析だけではわからない「GIGAZINEを読んでいるのはどういう人たちなのか?」という点をリサーチしてGIGAZINも兼ねているので「プレゼントはいらないけどアンケートには協力してもイイヨ!」という場合も回答してもらえると非常にありがたいです!

◆応募期間2024年7月19日(金)から2024年8月4日(日)23時59分まで。◆プレゼント番号リスト◆01:アトムテック「ATOM Full eBike :1台(ヘルメットおよび専用ソーラーパネル同梱)」(1名様)単品価格税別19万8000円、16歳以上の人が免許不要で乗ることのできる特例特定小型原動機付自転「ATOM Full eBike」をプレゼントします。応募は16歳以上限定とします。アトムテックのヘルメットと、ATOM Full eBike向けに開発された専用ソーラーパネルもセットでプレゼント。ヘルメットの着用は法定区分では努力義務となっていますが、アトムテックは着用を強く推奨しています。なお、以下のヘルメットは2024年7月2日から出荷が開始された第一弾出荷分のもの。2024年8月以降出荷分は一部仕様が異なります。ATOM Full eBikeは車道用に時速20km、自転車通行可の歩道用に時速6kmを出せるモードの切り替えができ、周囲の状況に合わせた使い分けが可能です。どのような機能を備えているのか、一体何km走れるのかといった点は以下の記事で紹介しています。免許不要の電動モビリティ「ATOM Full eBike」は充電なしで何km走れるのか実際に乗って確かめてみた - GIGAZINE公道走行にはナンバーの取得や自賠責保険への加入が必須で、当選者には法令と運転者の責務を守ることを約束していただきます。また年齢確認等の手続きが必須となるため、当選者のメールアドレスをアトムテックと共有します。当選者にはアトムテックの案内に従って身分証明書の提出や利用案内の確認などをしてもらう必要があります。こうした点に同意できる方のみ応募してください。◆02:DJI「DJI Mini 3 Fly More コンボ Plus (DJI RC付属)」(1名様)税込8万8000円で販売されている、4K・HDR動画を撮影可能な小型ドローンです。ドローン本体にリモコン、最大38分飛行可能な「インテリジェントフライトバッテリー」1個と最大51分飛行可能な「インテリジェントフライトバッテリー Plus」2個をセットにした「Fly More コンボ Plus」をDJIに提供してもらいました。◆03:セルシス「CLIP STUDIO PAINT PRO 12カ月ライセンス 1デバイス パッケージ版」「CLIP STUDIO TABMATE2」(1名様)スマートフォンやタブレットと併用してイラスト制作を補助する片手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」と、イラストレーション・アートワーク・デザインワークに必要な機能を搭載したソフトウェア「CLIP STUDIO PAINT PRO」の12カ月ライセンスのセットです。セルシスに提供してもらいました。ホイールや方向パッド、ボタン、トリガーなどに機能を割り当て、両手を駆使して効率的にイラストを描き上げることができます。以下の記事で実際にレビューし、機能などを確かめています。iOSとiPadOSにも対応&操作性もリニューアルした片手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」をiPad Proと接続して使ってみたレビュー - GIGAZINEなお、12カ月ライセンスはiPad・Android・Windows・macOS・Chromebook・iPhoneのいずれか1台を選んで適用できるようになっています。◆04:山善バッテリーコンパクトクーラー「YBC-C04」(1名様)ボタン1つで周囲温度差マイナス10度の冷風が出るコンパクトクーラーです。山善に提供してもらいました。夏場だとどうしても暑くなるテントの中や、庭などに置いて涼むことができます。公式YouTubeチャンネルで給電方法などが紹介されています。エレイン バッテリーコンパクトクーラー YBC-C04 - YouTube◆05:BougeRV「BougeRV CR Pro CH」(1名様)BougeRV(ボージアールブイ)に提供してもらったコンプレッサー式ポータブル冷蔵庫です。マイナス22度から10度までの冷却だけでなく25度から55度までの加熱にも対応しています。容量は25L。家庭用コンセント、シガーソケット、専用バッテリーの3WAY充電が可能で、アウトドアで使いやすい仕様となっています。◆06:BougeRV「BougeRV CR Lite 9L」(1名様)BougeRVに提供してもらったコンプレッサー式ポータブル冷蔵庫です。330mの缶なら12本、500mlのペットボトルなら11本を収納可能。-20度から20度までの温度設定が可能で、温度を40分で25度からマイナス20℃まで下げることが可能です。◆07:Blackmagic Design「DaVinci Resolve Studio ライセンス」(1名様)カット編集やエフェクトの追加はもちろん、ノイズ除去やレンズ歪み補正、複数人での同時編集も可能なプロ仕様の動画編集ソフト「DaVinci Resolve Studio」のライセンスです。実際にどのような機能が追加されるのかは「DaVinci Resolve Studio(有償版)でしか使えない機能まとめ」を見るとよくわかります。これ1本で永久に使える買い切り版で、サブスクリプション費用は発生しません。Blackmagic Designに提供してもらいました。◆08:Synology 「WRX560」(1名様)2.4GHzで600Mbps、5GHzで2400Mbpsの速度を実現するルーターです。Wi-Fi 6に対応しているほか、干渉機器の少ない5.9GHzも利用でき、Synologyの他ルーターとメッシュを構築することも可能。Synologyに提供してもらいました。◆09:Huawei「Watch GT4 4.46mm GREEN」(1名様)デザインを重視して見た目を従来の腕時計に寄せたHuaweiのスマートウォッチ「Watch GT4」です。HuaweiのHarmonyOSだけでなくAndroid OSまたはiOSを搭載したスマートフォンでも使用可能で、健康管理や着信応答など基本的なスマートウォッチの機能を備えています。Huaweiに提供してもらいました。◆10:キングジム「ポメラ DM250」(1名様)「出先でキーボードを打ち込んでメモを取りたい……けどノートPCを引っ張り出すのは大げさすぎる」と考える人にピッタリなデジタルメモ帳「ポメラ DM250」です。キングジムに提供してもらいました。どのような機能を備えているのかは以下の記事で確認できます。軽量かつコンパクトで開いてすぐ文章を書き始められる&スマホで簡単にファイル共有も可能な「ポメラ DM250」レビュー - GIGAZINE◆11:山善「バッテリー対応扇風機 YBF-A20」(1名様)バッテリー1つで最大約20時間使用可能な扇風機です。垂直方向の角度調節や水平方向の自動首振りなどが可能で、キャンプや災害時に便利なLEDライトを搭載しています。山善に提供してもらいました。◆12:サンワサプライ「ドッキングステーション搭載モニターアーム」(1名様)台座部分に各種ポートを備えたモニターアームです。サンワサプライに提供してもらいました。台座部分にはUSB Type-AポートやHDMIポート、USB Type-Cポート、SDカードスロットなどが配置されています。◆13:ウエスタンデジタル「サンディスク エクストリーム プラス SD UHS-I メモリーカード 128GB」「SanDisk Memory Card Case」(1名様)最大190MB/sの読み出し速度を発揮し、さらに最大130MB/sの撮影スピードで4K UHD動画を途切れず保存するSDカードと、SDカードケースのセットです。ウエスタンデジタルに提供してもらいました。巨大なSDカードの見た目をしたカードケースには、SDカードが8枚入ります。実際に何枚か入れてみるとこんな感じ。◆14:アイリスオーヤマ「ブレンダー コードレス 300ml 氷対応 IBB-C301-C モカ」(1名様)持ち運びに便利なポータブルタイプのブレンダーです。アイリスオーヤマに提供してもらいました。氷も砕ける刃で、スムージーなどを手軽に作ることができます。作ったドリンクは容器からそのまま飲めるのも便利なポイント。◆15:HARIO「茶茶ドリッパー・ブーケサーバーセット」(1名様)ペーパーフィルターに茶葉を入れてドリップするお茶専用のドリッパーです。暑い夏にお気に入りの茶葉を入れて味・香りを楽しみたい人に最適。HARIOに提供してもらいました。◆16:Dell 「Alienware Horizonトラベル用バックパック18」(1名様)Dellに提供してもらった容量33Lの大型バックパックです。メインポケットが180度開くので、空港などで荷物検査を求められたときに素早く対応することができます。背負ってみるとこんな感じ。普段使いするにはやや大きめな印象ですが、衣類などを持ち運ぶ旅行時には活躍しそう。◆17:Dell「Dell EcoLoop Pro バックパック 15」(1名様)全面に耐水性ファブリックを使用し、バッグの底面には耐久性の高いコーティングを施したというキャリングバックパックです。Dellに提供してもらいました。ポケット類はこんな感じ。「Alienware Horizonトラベル用バックパック1」より一回り小さく、普段使いしても違和感がないちょうどいい大きさ。◆18:サーモス 「ソフトクーラー RFD-020」(2名様)弁当箱や冷たい飲料を入れて保冷しておける、アウトドアに役立つソフトクーラーです。サーモスに提供してもらいました。畳むとぺったんこになります。◆19:HiDock「HiDock H1」(5名様)ChatGPTと連携して録音&文字起こし&要約が可能なデバイスです。HiDockに提供してもらいました。◆20:Jackery「Jackeryポータブル電源1000 New」(1名様)容量1070Wh、AC出力3ポート合計1500Wのポータブル電源です。Jackeryに提供してもらいました。ポータブルクーラー、ポータブル扇風機などを外で動かす時などに使用可能。アウトドアに最適なデバイスとなっています。◆21:UGREEN「Nexode X 160W」(1名様)単ポート最大140W、合計最大160Wの出力が可能なUSBアダプターです。UGREENに提供してもらいました。USB Type-Cポートを3つ搭載。出力はそれぞれ140W、100W、30Wです。1つあるUSB Type-Aポートの出力は22.5Wです。◆22:UGREEN「Nexode X 100W」(2名様)3ポート搭載のUSBアダプターです。最大出力はUSB Type-Cポートが100Wと30W、USB Type-Aポートが22.5Wです。UGREENに提供してもらいました。◆23:UGREEN「Nexode X 65W」(2名様)最大65W出力が可能なUSB Type-Cポートを2基、最大22.5W出力のUSB Type-Aポートを1基搭載した小さめの充電アダプターです。UGREENに提供してもらいました。◆24:Live Wire「エスプガルーダII(北米版)」(3名様)ゲームセンターで人気を博した縦スクロールシューティングゲーム「エスプガルーダII」を収録したNintendo Switch用ソフトです。現代の機器に対応した高画質モードに加え、当時の画質を再現する「アーケードモード」も搭載。縦置きモードで楽しめる画面設定オプションもあり、アーケード版で楽しんだ人が懐かしむことができるデザインになっています。Live Wireに提供してもらった北米版(日本語対応)を3名様にプレゼントします。◆25:PLAYISM「SCHiM - スキム - PS4版」(1名様)東京ゲームショウ2022で開催されたインディーゲーム開発者のピッチコンテスト「センス・オブ・ワンダー ナイト 2022(SOWN2022)」でグランプリに輝いたインディーズ作品「SCHiM - スキム -」。人や動物が生み出す影を飛び移ってゴールを目指すほのぼのアクションゲームです。PLAYISMに提供してもらったPS4パッケージ版をプレゼントします。「SCHiM - スキム -」のレビュー記事は以下から確認可能。謎の存在「スキム」を影から影へ移動させるゲーム「SCHiM - スキム -」プレイレビュー、ゆるい難度の謎解き要素と落ち着いたBGMが魅力 - GIGAZINEプレイ動画はこんな感じです。影から影へ移動するゲーム「SCHiM - スキム -」のプレイムービー - YouTube◆26:PLAYISM「ラスティッド・モス Nintendo Switch版」(1名様)ショットガンやライフルを抱えた主人公がグラップリングを駆使して2D画面上を飛び回るアクションゲームです。PLAYISMからNintendo Switch版を提供してもらいました。公式の動画ではグラップリングを使った敵の撃破シーンなどを確認できます。Rusted Moss(ラスティッド・モス)発表PV - YouTube◆27:PLAYISM「探偵死神は誘う Steam版ゲームコード」(2名様)推理ゲームにカードやローグライト要素を掛け合わせた異色の推理アドベンチャーゲームです。PLAYISMに提供してもらいました。プレイの様子は以下の公式動画でチェックできます。『探偵死神は誘う』Steam版 発売日発表トレーラー - YouTube◆28:アトラス「真・女神転生 Vengeance Nintendo Switch版」(1名様)女神転生、通称「メガテン」シリーズのナンバリング作品で、悪魔がはびこる世界で世界の未来を賭けて戦う高校生を描いています。アトラスからプレゼント用に提供してもらいました。公式PVは以下。『真・女神転生V Vengeance』PV01(ロング Ver.) - YouTube◆29:ビサイド「狐のかえり道 Steamキー」「フルーツマウンテン Steamキー」「クリアファイル」「紙製うちわ」(3名様)セクシーな狐巫女が本物なのか偽物なのかを探り当てる8番出口ライクゲーム「狐のかえり道」と、フルーツをお皿に投げ入れて積み上げていくパズルゲーム「フルーツマウンテン」のSteamキー、それぞれの作品をデザインしたクリアファイルとうちわのセットを3名様にプレゼントします。なお、「狐のかえり道」のSteamキーはリリース日以降に使用可能なもの。リリース予定日は2024第3四半期となっています。うちわのデザインはこんな感じ。すべてビサイドに提供してもらいました。「フルーツマウンテン」はお皿にフルーツを投げ入れて積み上げていくパズルゲームで、iOSやAndroid端末でも遊べるお手軽さが特徴。以下の記事でレビューしているので気になる人は確認してみてください。2Dから3Dになって奥深さの次元もアップしたスイカゲームライク「フルーツマウンテン」プレイレビュー - GIGAZINEプレイ動画を見るとどんなゲームなのかがよくわかります。3Dになったスイカゲームライクなパズル「フルーツマウンテン」のプレイ動画 - YouTube◆30:スパイク・チュンソフト「超探偵事件簿 レインコード プラス PS5版」(1名様)未解決事件の解決を目指す探偵の世界的組織「世界探偵機構」のメンバーとなり、世界のあちこちでさまざまな謎を解き明かす推理アドベンチャーゲームです。以下の記事で実際に遊んだ様子をレビューしています。探偵がウザ可愛い死に神ちゃんと一緒に未解決事件を解決する推理アクションADV「超探偵事件簿 レインコード プラス」プレイレビュー - GIGAZINEゲームの映像はこんな感じ。PS5/steam/Xbox Series X|S『超探偵事件簿 レインコード プラス』アナウンストレーラー - YouTube◆31:アトムテック「ATOM Cam Swing」(5名様)カメラが360度回転して周囲を見回せるセキュリティカメラです。アトムテックに提供してもらいました。映像をフルHDで記録可能で、スマートフォンから映像確認および双方向通話を行うことができます。詳しくは以下の記事でレビューしています。スマートカメラ「ATOM Cam Swing」を使ってみたレビュー、夜でも昼間のように見える驚きのカラーナイトビジョンや自動検知・自動追尾など便利機能を実際に使ってみた - GIGAZINE◆32:アトムテック「ATOM Sensor V2」(5名様)「モーションセンサー」「開閉センサー」「温湿度センサー」に、それぞれのセンサーをまとめてスマートフォンと通信するための「ドングル」がセットになった「ATOM Sensor V2」です。アトムテックに提供してもらいました。センサーの動きはログに残り、スマートフォンへ通知が来るので、例えば開閉センサーを冷蔵庫に付けて「遠方で一人生活している親が無事かどうかを確かめる」などセキュリティを担う用途に役立てることができます。詳しくは以下の記事でレビューしています。「扉の開閉検知」「人の動き検知」「気温&湿度記録」を簡単にこなせるスマートセンサー「ATOM Sensor V2」レビュー - GIGAZINE◆33:アトムテック「ATOM Smart Tag 2個」(5名様)Appleの「探す」機能に対応したスマートタグ、2個セットです。鍵やサイフ、ポーチなどに入れておけば、なくしたときの場所の特定に役立てることができます。アトムテックに提供してもらいました。◆34:JVCケンウッド「HA-A30T2」(5名様)ノイズキャンセリングやマルチポイント接続に対応した防水ワイヤレスイヤホンです。イヤホン本体は最大11時間、ケース充電も合わせると最大約27時間の再生が可能となっています。JVCケンウッドに提供してもらいました。◆35:SwitchBot「SwitchBot カーテン 第3世代 2個」(1名様)遠隔操作でカーテンを開け閉めできるデバイスです。2個あるので両開きのカーテンに1個ずつ取り付けることが可能。SwitchBotに提供してもらいました。◆36:SwitchBot「SwitchBot ドアロックPro」(1名様)スマートフォンで遠隔での解錠・施錠が可能なデバイス。市販の約99%のサムターン(ツマミを回して施錠するタイプ)に対応していて、手軽にドアをスマート化できます。SwitchBotに提供してもらいました。◆37:SwitchBot「SwitchBot ハブ2」(1名様)赤外線リモコンの信号をまとめてこれ1台で発信できるスマートデバイスです。スマートフォンからエアコン、電灯、扇風機などを操作したり、Alexaなどの音声アシスタントで家電を操作したりするときに使います。SwitchBotに提供してもらいました。◆38:SwitchBot「SwitchBot ボット」(1名様)スイッチを遠隔で操作する「SwitchBot ボット」です。屋内ならハブなしでBluetooth接続で操作できますが、屋外から操作する場合は前述のSwitchBot ハブ2などが必要です。SwitchBotに提供してもらいました。◆39:CORSAIR「CORSAIR M75 AIR WIRELESS」(1名様)60gの軽量マウスです。「FPSに最適」とされていて、高精度の「26K DPI CORSAIR MARKSMAN 光学センサー」によりマウスの動きを細やかにキャッチするとのこと。CORSAIRに提供してもらいました。持ってみるとこんな感じです。◆40:アクロニス「Acronis Cyber Protect Home Office 1年分ライセンス」(3名様)バックアップやマルウェア対策が可能なセキュリティソフト「Acronis Cyber Protect Home Office」の1年分のライセンスです。500GBのクラウドストレージ利用権付き。アクロニスに提供してもらいました。要するに自分のPCをまるごとバックアップし、何かあった際にはまるごと復元できるというのがメイン。Windows・Macのデバイス1台にインストールでき、iOS/Androidは台数無制限で利用可能。実際にどんな感じで動作するのかというのは30日間の無償トライアル版をダウンロードすれば大体わかります。◆41:ELECOM「2WayマグネットQi2規格対応ワイヤレス充電器(15W・卓上)」(1名様)iPhone 15シリーズなどが対応している充電規格「Qi2」に対応した卓上ワイヤレス充電器です。出力は15WでApple純正MagSafe充電器と同じスピードで充電可能。ELECOMに提供してもらいました。◆42:ELECOM「USB-Aポート付きクリップタップ」(1名様)「充電器を色んな場所に持ち運びたい」という人に最適なクリップ式電源タップです。ELECOMに提供してもらいました。厚さ2.8cmの机を実際に挟んでみるとこんな感じ。AC差し込み口を3つ、最大12W出力のUSB Type-Aポートを2つ搭載しています。◆43:Cerevo「ミニHack!+ワイルドミニ四駆+ツールセット」(1名様)ミニ四駆をスマホで動かせるようにするキットです。基板のはんだ付けやソフトウェアの書き込みは出荷時に済んでいるので、手元に届いたら組み立てるだけ。今回は「ミニHack!」とタミヤのミニ四駆、組立のための工具がそろったツールセットをまとめた「オールインワンパック」をCerevoからプレゼント用に提供してもらいました。◆44:エーアイ「A.I.VOICE2伊織 弓鶴」(1名様)声優・松浦義之さんの声をベースに作成された男声のAI音声合成ソフトです。サンプルボイスは以下から確認できます。A.I.VOICE 伊織 弓鶴 好評発売中! - YouTube◆45:クリムゾンテクノロジー「Voidol3R Windows版」(3名様)リアルタイムボイスチェンジャー「Voidol3」にAI声質変換方式の「RVC」を追加してアップグレードしたソフトウェアです。以下の記事でアップグレード前の「Voidol3」をレビューしています、なお、Voidol3を持っている人は無償でVoidol3Rにアップグレードできます。誰の声でも簡単・リアルタイムで女声・男声・ささやき声などへ自由自在に変換できる「Voidol3」のSYNTHモードを使ってみたよレビュー - GIGAZINE◆46:Engames「ファラウェイ」(1名様)神秘の大陸「アルーラ」で自分だけの地図帳を作ることを目的としたボードゲームです。プレイ人数は2〜6人、プレイ時間は25分、対象年齢は10歳以上を想定。Engamesからプレゼント用に提供してもらいました。◆47:アークライト「プラネットB」(1名様)地球に変わる新たな居住地「プラネットB」で汚職にまみれた知事となり、活動資金と資材を稼いで懐に入れる癒着体験ボードゲームです。プレイ人数は2〜4人、プレイ時間は30〜45分×人数、対象年齢は14歳以上を想定。アークライトに提供してもらいました。◆48:ジーピー「ぐらぐらケーキタワー」(2名様)紙皿の上にカードをのせ、さらに紙皿をのせ……といった具合にコンポーネントを積み上げていくテーブルゲームです。ジーピーに提供してもらいました。対象年齢は6才以上、プレイ人数は2〜4人、プレイ時間は約15分が想定されています。◆49:ジーピー「贋作画家ベルラッティ」(2名様)画家側と美術館員側に分かれ、贋作(がんさく)をこっそり混ぜたり見つけ出したりする協力型対戦ボードゲームです。対象年齢は8才以上、プレイ人数は3〜7人、プレイ時間は約25分を想定。ジーピーに提供してもらいました。◆50:サンスター文具「ノクフリー」(15名様)ペン先が紙へ当たるときの上下運動を利用して芯が出てくるシャープペンシルです。サンスター文具に提供してもらいました。最初の1回はノックが必要ですが、後はノックせずとも芯が出続けます。芯が出過ぎることはなく、適切な長さに保たれます。◆51:コラントッテ「コラントッテRESNO MAGNE リカバリーシャツ ドライ ショート 2着」(1名様)「肩と背中に沿って130ミリテスラの磁石を10個N極S極交互配列で配置」したという睡眠用シャツです。肌に触れる面は綿で、優しい肌触りになっているとのこと。コラントッテに提供してもらいました。◆52:ホビージャパン「ヒューマニティ計画」(1名様)3人の宇宙飛行士を土星の衛星・タイタンに派遣し、最初の民間科学者を受け入れるための基地を3年以内に開発するというミッションをこなしていくボードゲームです。プレイ時間は約90分、プレイ人数は2〜4人、対象年齢は14歳以上が想定されています。ホビージャパンに提供してもらいました。◆53:マテル「ウノ ハンパねぇ!」(1名様)カードを10枚ひかせるワイルドカードや、指定した色が出るまでカードを引き続けるカードなど、思わず「ハンパねぇ!」と叫んでしまいそうなルールを取り入れたウノです。マテルからプレゼント用に提供してもらいました。© 2024 Mattel. All Rights Reserved.◆54:花王 「花王ビオレZero お風呂で使う汗ケアローション 5個」(1名様)洗浄後のぬれた肌に塗り広げてシャワーで流すと、汗のベタつきを抑える「パウダーヴェール」が肌を覆うという美容グッズです。花王に提供してもらいました。◆55:ビサイド「トロの誕生日2024 B2タペストリー」(1名様)2024年5月3日に開催された「トロのバースデーイベント2024 in AKIHABARA」で販売されたグッズです。ビサイドに提供してもらいました。ビサイドが開発したゲーム「どこでもいっしょ」に登場するキャラクターが描かれています。◆56:Anker「Anker Powerbank 10k Built-in」(2名様)コンセントプラグが付いたモバイルバッテリーにUSB Type-Cケーブルがくっついた製品です。Ankerに提供してもらいました。これまで「USBアダプター」「モバイルバッテリー」「ケーブル」の3つを用意して充電するのがモバイルバッテリーの定番の使い方でしたが、この製品はこれ一つで充電が完結するのがポイント。「Anker Powerbank 10k Built-in」は以下製品の容量増加版です。使い方などは以下の記事からチェックできます。USB Type-Cケーブル内蔵でスマホやタブレットに充電可能&コンセントに挿して充電器としても使える1台3役なバッテリー搭載USB充電器「Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)」を使ってみた - GIGAZINE◆57:日本HP「HP HyperX Alloy Rise メカニカル ゲーミング キーボード・HyperX バッジ」(1名様)キースイッチを簡単に取り外せる「ホットスワップ」に対応したフルサイズのキーボードです。HPから提供してもらいました。打鍵の具合や、HPのソフトウェアと連携したバックライトのカラーリング調整など、詳しくは以下の記事でレビューしています。ホットスワップ対応で光るフルサイズキーボード「HyperX Alloy Rise メカニカル ゲーミング キーボード」レビュー - GIGAZINE◆58:日本HP「HP HyperX Pulsefire Haste 2 Mini」(1名様)長さ116.6mm×幅61.9mm×高さ36.7mmの小型ワイヤレスマウスです。HPに提供してもらいました。クリック音など、詳しくは以下の記事で解説しています。重量59gの小型軽量ゲーミングマウス「HyperX Pulsefire Haste 2 Mini」レビュー - GIGAZINE◆59:日本HP「HP HyperX Delta ゲーミングバックパック」(1名様)キーボード・マウス・ゲーム機などを入れられる「ゲーミングバックパック」です。HPに提供してもらいました。何がどれだけ入るのかは以下の記事で写真付きで紹介しています。幅45cmのフルサイズキーボードが入るバックパック「HyperX Delta ゲーミングバックパック」レビュー - GIGAZINE◆60:UGREEN「UGREEN 10-in-1ドッキングステーション 」(1名様)USB Type-Cポート、HDMIポート、SDカードスロット、イーサネットポートなどを搭載したドッキングステーションです。UGREENに提供してもらいました。◆61:Anker「Anker Soundcore A30i」(1名様)スティックタイプのケースに入れて持ち運べるコンパクトワイヤレスイヤホンです。Ankerに提供してもらいました。アクティブノイズキャンセリング、マルチポイント接続対応で、最大24時間再生が可能。詳しくは以下の記事でレビューしています。持ち運びに便利なリップスティック型の小型ケースに強力ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホンが収まったAnker「Soundcore A30i」を使ってみた - GIGAZINE◆62:Anker「Anker Soundcore P40i」(1名様)ウルトラノイズキャンセリング 2.0、マルチポイント接続に対応し、最大60時間再生が可能なワイヤレスイヤホンです。スマートフォンアプリからイコライザーを使い、重低音や高音を自由に調節することができます。Ankerから提供してもらいました。◆63:Anker「Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120」(1名様)Ankerの屋外セキュリティカメラ「Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 」です。天面にソーラーパネルが付いているのが特徴で、晴天時に給電しつつ使い続けることができます。Ankerに提供してもらいました。◆64:キングジム「ポタラ」(1名様)キングジムから提供してもらった防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」です。ネックストラップが付いているので、首から提げて足元を照らすなどの使い方ができます。◆65:風栄社「エデンズ・シャドウ」「ハーフサイズスリーブ」「レギュラーサイズスリーブ」(1名様)古の神話を紡ぐボードゲーム「エデンズ・シャドウ」と、風栄社純正のカードスリーブです。風栄社から提供してもらいました。エデンズ・シャドウのプレイ人数は1〜4人用、プレイ時間は30〜120分、対象年齢は12歳以上です。どんなゲームなのかは以下の記事で確認できます。7人の英雄が堕天使と悪魔の軍勢から世界を救う対戦型ボードゲーム「Eden’s Shadow」ゲーム準備&ルールまとめ - ◆66:Anker「Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)」(1名様)大容量1万mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 15なら約2回、Galaxy S24なら約1.8回充電することが可能。Ankerから提供してもらいました。ストラップのように見えるのはUSB Type-Cケーブルです。◆67:Anker「Anker Soundcore Sleep A20」(1名様)IPX4防水規格対応、最大55時間音楽再生可、特定のサウンドを重ねることで騒音を減らす「ノイズマスキング」に対応したAnkerのイヤホンです。Ankerから提供してもらいました。◆68:Anker「Anker Soundcore Sport X20」(1名様)「イヤーフック」が耳に引っかかりスポーツなどのアクティビティ時でも外れにくいワイヤレスイヤホンです。◆69:スマイルコミュニケーションズ「さよなら洗濯の菌さん 3個」(1名様)洗濯物と一緒に入れて洗うことで、匂いの原因菌を除去、消臭する洗濯補助用品です。スマイルコミュニケーションズに提供してもらいました。◆70:味の素KK「Cook Do 極 麻辣麻婆豆腐用 3個」(1名様)味の素が「麻婆豆腐好きのための麻婆豆腐の素」とうたう合わせ調味料です。原材料に唐辛子、花椒、辣醤などが使われていて、辛口に仕上げられています。味の素に提供してもらいました。◆71:クラシエ「ぷるるん宝石ゼリー」「おえかきグミランド」「なぞとき!ふしぎなグミラムネ」「ねりキャンワールド」(1名様)遊びながらお菓子を作れるクラシエのお菓子4点セットです。クラシエに提供してもらいました。◆72:エースコック「極どろ 海老味噌味そば 麺大盛り 24個」(1名様)どろりとした質感のスープで濃厚な海老と味噌の風味を味わえるカップ麺24個セットです。エースコックに提供してもらいました。以下の記事で実際に食べてみました。どろどろスープが太麺に絡む濃厚カップめん「極どろ 海老味噌味そば 麺大盛り」試食レビュー - GIGAZINE◆73:ネスレ「プレミアム ミックス カフェ ラテ」「カフェ モーメント スティックブラック アソート」「オリガミ パーソナルドリップ コーヒー アイスコーヒー ブレンド」(3名様)お湯を注ぐだけでスターバックスのカフェラテやコーヒーを作れる食品3点セットです。ネスレに提供してもらいました。◆74:パブリブ「絶対に解けない受験世界史4」(1名様)大学入試で実際に出題された「ヘンな問題」を集めた書籍です。「出題ミス(さすがにいい加減にしろ)」などの厳しいツッコミもあります。著者の稲田義智氏いわく、この本はバカバカしい入試問題をエンターテイメントとして笑い飛ばす目的に加え、受験生の努力を無に帰すような悪問が跋扈(ばっこ)している現状を暴露し、糾弾する目的もあるとのことです。◆75:「マリオ変身グッズ」(1名様)サントリーとスーパーマリオがコラボして開催された「みんなであそぼう!出かけよう!キャンペーン(終了済み)」で配布されたグッズです。◆76:NEW ERA×リコー「9FIFTY キャップ」(1名様)360度カメラやフィルムカメラなどを開発するリコーに提供してもらったキャップです。リコーが開催した「第三回 トップ写真募集」などいくつかの企画で配布された非売品のグッズで、ファッションブランド「NEW ERA」が作ったオリジナル製品となっています。裏面のデザインはこんな感じです。◆77:ファンタ「グラス」(1名様)コカ・コーラから「ファンタ ミステリーレトロ」を提供してもらったときに送られてきた非売品の箱とグラス、マドラーのセットです。◆78:Red Bull「ギフトボックス」(1名様)Red Bullからの贈り物「レッドブル・エナジードリンク サマーエディション」が入っていた非売品の箱です。撮影用として入っていたダミーの氷付き。ダミーを取り除いてボックスとして使うこともできます。◆79:日清食品「味ぽん キャップカバー」(1名様)ミツカンの「味ぽん」と日清食品の「チキンラーメン」がコラボ中ということでGIGAZINEに送られてきた「味ポンのキャップカバー」です。味ぽんは付属しません。キャップの口に合わせてパカッと開きます。◆80:「陰陽師0 プレスシート&チラシ」(1名様)映画「陰陽師0」の試写へ参加した時にもらったプレスシートとチラシです。◆81:バーガーキング「アグリー ザ・ワンパウンダー ステッカー 2枚」(1名様)バーガーキングで「アグリー ザ・ワンパウンダー」を買ったときにおまけで付いてきたオリジナルステッカー2枚です。◆82:「ニンテンドープリペイドカード 5000円分」(1名様)「マイニンテンドーストア」や「ニンテンドーeショップ」で使えるプリペイドカードです。Joy-Conを振ってスポーツを体験できる税込4300円の「Nintendo Switch Sports」を買ってもお釣りが来ます。◆83:「PlayStation プリペイドカード 5000円分」(1名様)PlayStation Storeを通じたゲームソフトやゲーム内通貨の購入、PlayStation Plusなどのサブスクリプション登録などに使える5000円分のプリペイドカードです。◆84:「Steamギフトカード 5000円分」(1名様)Steamに存在するすべてのソフトウェアやゲーミングデバイスの「Steam Deck」の購入に使えるプリペイドカードです。◆85:「Amazonギフトカード 1万円分」(1名様)Amazonで使える1万円分のギフトカードです。Amazonプライムデーで買い忘れたあれやこれやを買うのに最適。食品を除き、すべての景品は基本的に一度開封して撮影しています。◆当選者発表2024年8月5日(月)に抽選を開始し、早ければ5日中に当選者へ当選通知メールを送ります。