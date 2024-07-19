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¢¡05¡§BougeRV¡ÖBougeRV CR Pro CH¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡06¡§BougeRV¡ÖBougeRV CR Lite 9L¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡08¡§Synology ¡ÖWRX560¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡09¡§Huawei¡ÖWatch GT4 4.46mm GREEN¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡17¡§Dell¡ÖDell EcoLoop Pro ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ 15¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡21¡§UGREEN¡ÖNexode X 160W¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡22¡§UGREEN¡ÖNexode X 100W¡×(2Ì¾ÍÍ)
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¢¡23¡§UGREEN¡ÖNexode X 65W¡×(2Ì¾ÍÍ)
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¢¡55¡§¥Ó¥µ¥¤¥É¡Ö¥È¥í¤ÎÃÂÀ¸Æü2024 B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡56¡§Anker¡ÖAnker Powerbank 10k Built-in¡×(2Ì¾ÍÍ)
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¢¡57¡§ÆüËÜHP¡ÖHP HyperX Alloy Rise ¥á¥«¥Ë¥«¥ë ¥²¡¼¥ß¥ó¥° ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦HyperX ¥Ð¥Ã¥¸¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡58¡§ÆüËÜHP¡ÖHP HyperX Pulsefire Haste 2 Mini¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡59¡§ÆüËÜHP¡ÖHP HyperX Delta ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡60¡§UGREEN¡ÖUGREEN 10-in-1¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¡×(1Ì¾ÍÍ)
USB Type-C¥Ý¡¼¥È¡¢HDMI¥Ý¡¼¥È¡¢SD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£UGREEN¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡61¡§Anker¡ÖAnker Soundcore A30i¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡62¡§Anker¡ÖAnker Soundcore P40i¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡63¡§Anker¡ÖAnker Eufy Solar Wall Light Cam S120¡×(1Ì¾ÍÍ)
Anker¤Î²°³°¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¡ÖAnker Eufy Solar Wall Light Cam S120 ¡×¤Ç¤¹¡£Å·ÌÌ¤Ë¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢À²Å·»þ¤ËµëÅÅ¤·¤Ä¤Ä»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Anker¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡64¡§¥¥ó¥°¥¸¥à¡Ö¥Ý¥¿¥é¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡66¡§Anker¡ÖAnker Power Bank (10000mAh, 22.5W)¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡67¡§Anker¡ÖAnker Soundcore Sleep A20¡×(1Ì¾ÍÍ)
IPX4ËÉ¿åµ¬³ÊÂÐ±þ¡¢ºÇÂç55»þ´Ö²»³ÚºÆÀ¸²Ä¡¢ÆÃÄê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÁû²»¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¥Î¥¤¥º¥Þ¥¹¥¥ó¥°¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Anker¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£Anker¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡68¡§Anker¡ÖAnker Soundcore Sport X20¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡69¡§¥¹¥Þ¥¤¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ö¤µ¤è¤Ê¤éÀöÂõ¤Î¶Ý¤µ¤ó 3¸Ä¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡73¡§¥Í¥¹¥ì¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥«¥Õ¥§ ¥é¥Æ¡×¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥â¡¼¥á¥ó¥È ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥¢¥½¡¼¥È¡×¡Ö¥ª¥ê¥¬¥ß ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥É¥ê¥Ã¥× ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥Ö¥ì¥ó¥É¡×(3Ì¾ÍÍ)
¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºî¤ì¤ë¿©ÉÊ3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Í¥¹¥ì¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡74¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ö¡ÖÀäÂÐ¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤¼õ¸³À¤³¦»Ë4¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡75¡§¡Ö¥Þ¥ê¥ªÊÑ¿È¥°¥Ã¥º¡×(1Ì¾ÍÍ)
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