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Playlist Recording Video: Voltes V no Uta (full theme) by Julie Anne San Jose - YouTube
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Playlist Recording Video: I Want Father (Chichi Wo Motomete) by Matt Lozano - YouTube
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