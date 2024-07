2024年10月18日に日本公開が決定した映画「ボルテスV レガシー」超電磁編集版の予告映像と、WEB限定だという「ファイティング・クリップ」が解禁となりました。映像には、地球侵攻を目指すボアザン星人が送り込んでくる獣型巨大ロボット「ビースト・ファイター」の姿も登場します。はっきりと登場しています。『ボルテスV レガシー』公式ポータルサイトhttps://voltes-v-legacy.jp/

ある日地球は“ボアザン星”からやってきたプリンス・ザルドス率いる軍隊からの攻撃を受ける。通常の兵器が全く通じない中、スティーヴ、ビッグ・バート、リトル・ジョンのアームストロング3兄弟とマーク・ゴードン、ジェイミー・ロビンソンの5人は、密かに製造されていた5機のマシンに乗り込み戦いに挑む。



敵側は勝利を確実なものとするため、より強大な獣型ロボット“ビースト・ファイター”を繰り出してきた。5人はそれに対抗するため「レッツ・ボルトイン!」のかけ声とともにマシンを合体させ、巨大な人型ロボット“ボルテスV”となる。



果たしてボルテス・チームの5人は、地球を守ることができるのか――。

『ボルテスV レガシー』2024.10.18公開 劇場用予告&ファイティング・クリップ - YouTube作品のあらすじは以下の通り。ボアザン星人が送り込んできたビースト・ファイターの1体、ドクガガ。背中に羽があり、空中戦を仕掛けてきます。もう1体のビースト・ファイター、バイザンガ。チェーンハンマーを振り回して戦うほかに、頭部からミサイルを発射してくるなど、多様な攻撃を繰り出してきます。「ボルテスV レガシー」は、1977年から1978年にかけて放送されたテレビアニメ「超電磁マシーン ボルテス后廚髻∈酩平裕い極めて高いフィリピンで実写化した作品。全40話のアニメを、人間ドラマをじっくり描くことで全90話+映画1本と、倍を超える分量での映像化しており、平日(月曜日から金曜日)の夜8時から30分放送されて同時間帯でトップの視聴率を獲得しました。しかも、単に「作品の名前だけを借りた実写化」ではなく、とにかく元になったアニメへの愛にあふれており、オープニングテーマは「ボルテスVの歌」を、ジュリー・アン・サン・ホセさんが日本語歌詞のままカバー。当初はタガログ語歌詞にする予定もあったのですが、「やはり日本語の歌詞でなければいけない」というPlaylist Recording Video: Voltes V no Uta (full theme) by Julie Anne San Jose - YouTubeエンディングテーマも「父をもとめて」をマット・ロザーノさんが日本語歌詞でカバーしています。Playlist Recording Video: I Want Father (Chichi Wo Motomete) by Matt Lozano - YouTube日本で2024年10月18日(金)から劇場公開されるのは、フィリピンのスタッフが日本のために編集した「超電磁編集版」です。「ボルテス レガシー」超電磁編集版の日本での劇場公開が決定で「地球の夜明けは、もう近い。」 - GIGAZINEなお、2024年秋からはTOKYO MXでテレビシリーズの特別編集版が放送されることが決まっており、オリジナル版の日本展開も準備が進められているとのことです。◆「ボルテスV レガシー」作品情報・スタッフ監督:マーク A. レイエス V脚本:スゼッテ・ドクトレーロシニア・エグゼクティブ・プロデューサー:ヘレン・ローズ・セセ、ラーソン・チャンエグゼクティブ・プロデューサー:ダーリング・プリドトレス、ティージェイ・デル・ロザリオ、白倉伸一郎・キャストスティーヴ・アームストロング:ミゲル・タンフェリックスマーク・ゴードン:ラドソン・フローレスロバート・“ビッグ・バート”・アームストロング:マット・ロザノ“リトル・ジョン”・アームストロング:ラファエル・ランディコジェイミー・ロビンソン:イザベル・オルテガプリンス・ザルドス:マーティン・デル・ロザリオザンドラ:リーゼル・ロペスドラコ:カルロ・ゴンザレスズール:エピ・クウィゾンリチャード・スミス博士:アルバート・マルティネスオスカー・ロビンソン長官:ガビー・エイゲンマンネッド・アームストロング:デニス・トリロメアリー・アン・コリンズ・アームストロング:カーラ・アベラナ公式X:@voltesv_legacy製作国:フィリピン原題:Voltes V: Legacy製作年:2024年日本配給:東映©TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved