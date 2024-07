東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にて、夏空の下で大量の水しぶきを浴びて楽しむ大人気イベント「スプラッシュ・チャレンジ!」を開催!

また、ショップやレストランでは、夏らしいカラフルな色合いのグッズやメニューが多数販売されています☆

イクスピアリ「スプラッシュ・チャレンジ! 2024」

開催日:2024年8月10日(土)〜18日(日)、24日(土)、25日(日)の計11日間

開催時間 13:00〜17:00

開催場所:2F セレブレーション・プラザ

参加方法:当日イクスピアリ内で利用されたレシート 1,000円(税込・合算可)以上を提示することで、グループで1回参加できます。

※中止日のレシートは期間中の開催日有効です

※「舞浜マーメイド歯科」、電子マネーのチャージや金券類のご購入レシートは対象外です

※レシートおよび領収証は複数キャンペーンに重複して使用することはできません

※キャッシュレス決済で支払われた方は、お客様控えと一緒にレシートまたは領収証を持参ください

イクスピアリの期間限定の夏イベントとして、大量の水しぶきを浴びて楽しむ「スプラッシュ・チャレンジ!」を2024年も開催!

当日イクスピアリ内で利用されたレシート税込み1,000円以上の提示で、グループで1回参加できるイベントです。

会場内にある「スプラッシュ・ボタン」を押すことで、水しぶきが発射!

大量の水しぶきを浴びながら楽しい写真を撮影することができます。

写真撮影を楽しめる、夏らしいグッズも用意される、最高の笑顔でこの夏一番の思い出がつくれる人気企画です☆

ショップ&レストランメニュー・グッズ

イクスピアリ内のショップやレストランに、夏らしいカラフルな色合いのグッズやメニューが登場。

色あざやかなグッズと色とりどりのグルメで、イクスピアリの夏を最大限に楽しむことができます。

ア・ル・ロイック「ジェラート シングル」

価格:374円(税込)〜

ラインナップ:左から)フレーズ、ポワール、マンゴー

販売店舗:2F シアター・フロント「ア・ル・ロイック」

“大人かわいい”をコンセプトにした、ジェラート&クレープ専門店「a le Loic(ア・ル・ロイック)」から、ほど良い甘みとすっきりした味わいが自慢のジェラートが登場。

カラフルなビタミンカラーで仕上げられた、この夏イチオシのジェラート3種が販売されています!

GODIVA(ゴディバ)「ムースショコラ エ カカオフルーツジュレ 7個入」

価格:3,240円(税込)

販売期間:販売中〜2024年9月30日(月)

販売店舗:3F グレイシャス・スクエア「ゴディバ」

チョコレート専門店「ゴディバ」からカカオをフルーツとして楽しむことができる、つめたいデザートが登場。

カカオの白い果肉部分から絞った果汁を使用した、カカオフルーツジュレ3種を含むアソートメントです。

KUA’AINA(クア・アイナ)「ハワイアンチアソーダ」

価格:各500円(税込)

ラインナップ:

1)ブルーハワイ

2)レモンスカッシュ

3)グァバレモネード

4)ハイビスカスクランベリー

5)パイナップル

販売店舗:2F シアター・フロント「KUA’AINA」

ハワイアングルメバーガー&カフェ「KUA’AINA(クア・アイナ)」から、カラフルな「ハワイアンチアソーダ」5種がラインナップ。

ハワイを感じるさわやかなフレーバーのソーダに、つぶつぶ食感の「チアシード」をトッピングしたドリンクです。

Salon de Sweets「桃とマンゴーのカラフルスイーツフェア」

開催期間:2024年7月1日(月)〜9月18日(水)

価格:※90分制

・平日ランチ :大人2,409円(税込)/小学生1,320円(税込)/3歳以上572円(税込)

・平日ディナー:大人2,739円(税込)/小学生1,639円(税込)/3歳以上704円(税込)

・休日ランチ :大人2,739円(税込)/小学生1,639円(税込)/3歳以上869円(税込)

・休日ディナー:大人3,069円(税込)/小学生1,914円(税込)/3歳以上979円(税込)

営業時間:

<平日>ランチ 11:00〜17:00(最終入店 16:30)/ディナー 17:00〜21:00(最終入店 20:00)

<土日祝>ランチ 11:00〜17:00(最終入店 16:30)/ディナー 17:00〜22:00(最終入店 21:00)

開催店舗:4F シェフス・ロウ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」

スイーツビュッフェ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」にて期間限定の「桃とマンゴーのカラフルスイーツフェア」を開催中。

「桃とウーロン茶のムース」をはじめ「桃とラズベリーのエンゼル」「マンゴーとパッションフルーツのロールケーキ」など、暑い夏を楽しむための限定スイーツが勢揃いしています。

キャトル・セゾン「ドットプリントTシャツ」

価格:3,520円(税込)

販売店舗:2F トレイダーズ・パッセージ「キャトル・セゾン」

フランス生活雑貨を販売する「キャトル・セゾン」オリジナルのプリントTシャツ。

ゆとりがあり、ほど良い生地感なので体型をひろわず着ることができます。

※春夏限定

※なくなり次第終了

3COINS+plus「クールネックバンド」

価格:880円(税込)

販売店舗:3F グレイシャス・スクエア「3COINS+plus」

3COINS+plusより販売されている、首にかけるだけで簡単に暑さ対策ができるクールネックバンド。

体温を吸収することで液体化し、28℃以下に冷やすと再び固体に戻るため繰り返し使用することができます。

※期間限定

※なくなり次第終了

KANEKO OPTICAL 金子眼鏡「眼鏡フレーム/サングラス」

ラインナップ・価格:

・サングラス4色 各19,800円(税込)

・眼鏡フレーム3色 各48,400円(税込)

販売店舗:2F トレイダーズ・パッセージ「KANEKO OPTICAL 金子眼鏡」

KANEKO OPTICAL 金子眼鏡に、夏らしいクリアカラーと、BKやDEMIなどしっかりと存在感のある定番カラーで展開されるサングラスがラインナップ。

正面は職人の手作業による七宝仕上げの綺麗な仕上がり、サイドにも華やかなデザインが施された、日常のアクセントにぴったりなメガネフレームも展開されます。

Laline「ボディスクラブ 240g」

価格:各3,850円(税込)

販売店舗:2F トレイダーズ・パッセージ「Laline」

ライフスタイルブランド「Laline(ラリン)」の、香りが選べるソルトスクラブ。

古い角質を取り除き、透明感のある肌に仕上げるスペシャルケアグッズです。

※Green Leaves YUZU、Bergamot Patchouliは限定フレグランス

※なくなり次第終了

大量の水しぶきを浴びて楽しむ期間限定イベント。

ショップやレストランにて販売されている、夏らしいカラフルな色合いのグッズやメニューも注目です☆

イクスピアリにて2024年8月10日より開催される「スプラッシュ・チャレンジ!」の紹介でした。

※イベント内容および開催時間は、悪天候や渇水状況、その他の都合により、予告なく変更または中止となる場合があります

