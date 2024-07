世界最大級のアニメーション映画祭「アヌシー国際アニメーション映画祭」2024年の今年開催で特に話題を集めたというのが、『スペルマゲドン』だ。精子のキャラクターが卵子を求めての大冒険を描く大人向けアニメーション・ミュージカル・コメディ。すでに北欧やドイツ、スペイン、シンガポール、タイ、台湾など世界各地での配給が決定しており、新たにフランスでも買い付けられた。米が伝えている。

フランス配給権を獲得したのはOriginal Factoryで、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(2022)や『ザ・ホエール』(2022)といった評判のアカデミー賞受賞作も買い付けている。映画祭での上映後、すぐさま購入したということだ。

『スペルマゲドン』は、『サウスパーク』や『ソーセージ・パーティー』にインスパイアされたという「下品で心温まる」物語。10代のカップルの“初体験”と、卵子を探して運命的な旅に出る2体の精子の冒険を、ミュージカル・ナンバーと共に描く。

米のレビューによれば、本作では精子たちが歌ったり、踊ったり、科学の教科書を読んだり、ジョークを言ったりするそうだ。また、思春期の性への目覚めや、マスターベーション、避妊や、合意の上でのセックスについてなど、性教育的な要素も持つという。

ノルウェー製作の映画で、セリフや劇中のギャグも全てノルウェー語。監督はデヴィッド・ハーバー主演のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』(2022)のトミー・ウィルコラと、ノルウェーのアニメ映画界で活躍するラスムス・A・シーヴァートセン。

劇中では、人の内なる感情をキャラクター化した『インサイド・ヘッド』らしさもあるといい、実際にシーヴァートセンは本作を「アダルト向けの『インサイド・ヘッド』」と紹介しつつ、「10代にも観てほしいから、R指定にはしていない」と。また、精子がアイアンマンそっくりのスーパーヒーロー・スーツを着用するパロディもあるなど、アメリカ映画への頷きも含まれているようだ。

まだアメリカ配給については不明で、日本配給予定の情報もない。今後の展開に注目だ。

