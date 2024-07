【アズールレーン カリブディス 輝かしの麗裳Ver.】2025年9月 発売予定価格:22,880円

海外のフィギュアメーカー「APEX」は、フィギュア「アズールレーン カリブディス 輝かしの麗裳Ver.」を2025年9月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は22,880円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりダイドー級防空巡洋艦「カリブディス」が着せ替え「輝かしの麗裳」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

白いドレスを身に纏い、手すりにもたれかかる姿を、イラストをもとに忠実に再現しており、クリアパーツを使用したフリルはパール塗装を施すことで、より豊かな質感に仕上げている。

帽子は取り外すことができ、さらに表情パーツはデフォルトの「微笑顔」に加え、「笑い顔」と「慌て顔」が付属。指揮官の好みに合わせて組み替えて楽しむことができる。

なお本商品は海外製品のため、発売が長期延期されたり発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでもメーカー交換ができない。

「カリブディス 輝かしの麗裳Ver.」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:高さ 約270mm(台座含め) 素材:PVC、ABS セット内容フィギュア本体<特典>アクリルスタンド

特典「アクリルスタンド」

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。