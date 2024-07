BREAKING NEWS: President Joe Biden has reportedly agreed to step down as the Democratic nominee for President of the United States as early as this weekend, sources tell political analyst Mark Halperin.



by Prachatai2024年アメリカ大統領選挙で再選を目指していた民主党のジョー・バイデン大統領が、2024年7月末にも大統領選挙から撤退することに同意したと報じられました。Congress' Democrats see "aura of inevitability" around Biden withdrawalhttps://www.axios.com/2024/07/18/biden-congress-democrats-drop-out

Pelosi has told House Democrats that Biden may soon be persuaded to exit race - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/politics/2024/07/18/nancy-pelosi-biden-close-to-dropping-out/2020年の大統領選挙で勝利したバイデン大統領は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対するさまざまな対策や、TikTok禁止法に署名するなどの業績を残してきましたが、近年ではウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を「プーチン大統領」と言い間違える場面もみられるなど、81歳を迎えるバイデン大統領に対して高齢による健康不安説が持ち上がっていました。追い打ちをかけるように、バイデン大統領に対しては民主党のナンシー・ペロシ元下院議長が「これ以上選挙戦を続行してもドナルド・トランプ氏には勝てない」という考えを伝えたことが報じられたほか、バラク・オバマ元大統領は自身の側近に対して「バイデン大統領が選挙で勝利する可能性が極めて低くなったため、選挙戦を続けることについて大統領本人が真剣に検討する必要がある」と語っていたことも報じられています。バイデン大統領陣営の選対副本部長クエンティン・フルクス氏は2024年7月18日の記者会見で「大統領自身が何度も言っているとおり、大統領選挙から撤退することはありません」と述べていました。しかし、民主党のハキーム・ジェフリーズ議員とチャールズ・シューマー議員は「バイデン大統領が選挙から撤退しなければ、民主党が上院・下院で支配力を持つことが困難になる」と述べ、民主党内からバイデン大統領の選挙戦継続に対して否定的な声が多数上がっていました。実際に、海外メディアのAP通信が民主党員に世論調査を行ったところ、約3分の2の65%が「大統領選から撤退すべきだ」と回答していました。複数の海外メディアが「こうした声を受け、撤退を否定してきたバイデン大統領が周囲の声に耳を傾けるようになった」と報道。そしてペロシ氏が2024年7月18日、一部の民主党員に対し「今週中にもバイデン大統領が我々からの説得に応じて大統領選からの撤退を決断する可能性がある」と語ったことが報じられました。また、海外メディアのAxiosによると、バイデン大統領が選挙戦から撤退した場合の民主党の指名候補はおそらくカマラ・ハリス副大統領になるとのこと。実際に「バイデン大統領が、ハリス氏がトランプ氏に勝てる可能性について尋ねてきた」とも報じられています。