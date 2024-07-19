7月23日（火）、24日（水）に開催される「マイナビオールスターゲーム2024」。

【映像】ホームランダービーに挑むのは誰？

ついに、出場選手が決定した。

【セ・リーグ】

才木 浩人／岩崎 優／R. マルティネス／戸郷 翔征／桐敷 拓馬／大瀬良 大地／栗林 良吏／床田 寛樹／東 克樹／森原 康平／山粼 伊織／吉村 貢司郎／大西 広樹／郄橋 宏斗／松山 晋也／山本 祐大／坂倉 将吾／岡本 和真／牧 秀悟／村上 宗隆／長岡 秀樹／中野 拓夢／小園 海斗／宮粼 敏郎／近本 光司／細川 成也／筒香 嘉智／D. サンタナ／秋山 翔吾／丸 佳浩

プラスワン投票：度会 隆輝

監督：岡田 彰布 コーチ：新井 貴浩／三浦 大輔

【パ・リーグ】

山粼 福也／河野 竜生／田中 正義／A. エスピノーザ／C.C. メルセデス／鈴木 昭汰／有原 航平／大津 亮介／松本 裕樹／則本 昂大／藤井 聖／今井 達也／田宮 裕涼／佐藤 都志也／A. マルティネス／山川 穂高／上川畑 大悟／外崎 修汰／郡司 裕也／栗原 陵矢／水野 達稀／源田 壮亮／紅林 弘太郎／万波 中正／近藤 健介／岡 大海／周東 佑京（※柳田選手辞退による補充）／辰己 涼介／中村 剛也／G. ポランコ

プラスワン投票：水谷 瞬

監督：中嶋 聡 コーチ：吉井 理人／小久保 裕紀

なお、ファン投票最多得票は、セ・リーグ＝村上 宗隆（96万9965票）、パ・リーグ＝万波 中正（131万4833票）。ホームランダービー出場者ファン投票は、セ・リーグは村上 宗隆／岡本 和真／牧 秀悟／細川 成也、パ・リーグは万波 中正／近藤 健介／G.ポランコ／中村 剛也となっている。

（『ABEMAヒルズ』より）