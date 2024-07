【ヤングアニマルWeb グラビア:本郷柚巴さん】7月19日 公開

白泉社は、同社WEBサイト「ヤングアニマルWeb」にて本郷柚巴さんのグラビアを7月19日に掲載した。

夏らしい水着でセクシーな姿と可愛らしい表情でギャップのある本郷柚巴さんの写真が掲載されている。

□「ヤングアニマルWeb」の「本郷柚巴さんグラビア」ページ

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.