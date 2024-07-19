東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、コーディア、ウルフハンドがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、コーディア、ウルフハンドがS高

19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数173、値下がり銘柄数355と、値下がりが優勢だった。



個別ではＣｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、Ａｍａｚｉａ<4424>がストップ高。富士山マガジンサービス<3138>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ペイクラウドホールディングス<4015>、プレイド<4165>、シンバイオ製薬<4582>など15銘柄は年初来高値を更新。リンクバル<6046>、タメニー<6181>、フューチャーリンクネットワーク<9241>、トリプルアイズ<5026>、ケイファーマ<4896>は値上がり率上位に買われた。



一方、シンバイオ製薬<4582>が一時ストップ安と急落した。ＨＰＣシステムズ<6597>は年初来安値を更新。ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、セルシード<7776>、Ｗ ＴＯＫＹＯ<9159>、ココペリ<4167>は値下がり率上位に売られた。



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