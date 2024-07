◆Peel the Apple黒嵜菜々子&松村美月、卒業を発表

【モデルプレス=2024/07/19】アイドルグループ・Peel the Appleが7月18日、グループの公式X(旧Twitter)を更新。メンバーの黒嵜菜々子、松村美月が卒業することを発表した。この日、同グループは「いつもPeel the Appleの応援ありがとうございます」と切り出し、「突然ではございますが、2024年12月31日(火)をもちまして松村美月・黒嵜菜々子の2名がPeel the Appleを卒業する運びとなりました」と2人の卒業を発表。12月7日に日比谷野外大音楽堂にて開催される『Peel the Apple 年末スペシャルライブ 2024』を卒業ライブとすることを報告した。

◆Peel the Apple黒嵜菜々子「20歳でアイドルを辞めると決断していました」

グループのリーダーを務めていた松村は「初めてリーダーを任せて頂き最初は何が正解かわからずに悩み自信を無くしてばかりいましたが、色々なことに挑戦していく中で任せてもらえることも増えていき、メンバーやマネージャーさん、いつも応援してくれるファンの皆さん、本当にたくさんの方が支えてくださったおかげで人としても成長することができたと思います」とコメント。卒業を決意した理由については「1周年記念インタビューで叶えたい夢は?と聞かれた時に『アイドルやりきった幸せって思って卒業すること』と答え4年経った今、やりきれたかなと、悔いはないなと思えたからです」と明かした。黒嵜は「Peel the Appleはスタートの場所であり成長の場所でした。そこから沢山の出会いや出来事を経験してかけがえのない時間となり今ではアイドルが大好きで最高な場所になりました」とグループへの思いを告白。「これからも私の事忘れないで、頭の隅にちょこっと入れておいて欲しいです!!」とファンへ呼びかけた。また、自身のSNSを更新した黒嵜。卒業を決めた理由について「元々18歳の頃から20歳でアイドルを辞めると決断していました」と告白。「ですが20歳になった時辞めたら後悔する、まだ貢献できていないと納得出来ずこの1年間また頑張ろうと思いました。そして21歳になった今自分がPeel the Appleとして出来る事はもうないんじゃないかなと前向きに卒業出来ると思い、今年卒業すると決断しました!」と、このタイミングでの卒業になったと明かした。続けて「ファンの人の笑顔が私の頑張る源になっていたよ。危なっかしいとか、信用できない部分があったと思うのに、最後まで私を選んでくれて本当にありがとう」とファンへ感謝。「みんなの将来、幸せを誰よりも願っています。だから幸せにならないと怒ります!笑」と思いをつづり、「本当に見つけてくれてありがとう。アイドル最高でした!!!!!!」と締めくくった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】