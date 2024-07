櫻坂46、小林由依卒業コンサート映像作品のジャケットアートワーク＆収録内容解禁

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■小林由依の凛とした表情が印象的な完全生産限定盤Blu-rayのアートワーク、メイン写真に注目!

櫻坂46のライブBlu-ray&DVD『YUI KOBAYASHI GRADUATION CONCERT』(8月28日発売)のジャケットアートワークと収録内容が決定した。

完全生産限定盤Blu-rayのアートワークのメイン写真は小林由依の凛とした表情が印象的で、パフォーマンスに真摯に向き合ってきた彼女がグループの中心メンバーとして背負ってきた様々な感情が受け取れる。

本作には、2024年1月31日・2月1日に国立代々木競技場 第一体育館にて小林由依の卒業コンサートとして開催された公演より、卒業セレモニーを行った2日目の模様を完全収録。完全生産限定盤の特典映像には、舞台裏に密着したBehind the scenes、1日目の公演のみ披露された欅坂46時代の楽曲「風に吹かれても」などが特典映像として収録。それぞれBlu-ray、DVDの計4形態での発売となる。限定盤は数量限定なので、早めに予約しよう。

櫻坂46は6月に東京ドーム公演を開催し、2日間で11万人を動員。同月に発売された9thシングル「自業自得」も、各種ランキングにチャートインし、グループの勢いは加速するばかり。各地の夏フェスや自身のライブも数多く控えており、走り続ける彼女たちから目が離せない。

リリース情報

2024.08.28 ON SALE

Blu-ray&DVD『YUI KOBAYASHI GRADUATION CONCERT』

<収録曲>

【完全生産限定盤】

-Disc1-

Overture

ジャマイカビール

摩擦係数

断絶

五月雨よ

最終の地下鉄に乗って

僕たちの La vie en rose

危なっかしい計画

Anthem time

Buddies

偶然の答え

桜月

Nobody’s fault

BAN

承認欲求

Start over!

隙間風よ

君がサヨナラ言えたって・・・

小林由依 Message

タイムマシーンでYeah!

櫻坂の詩

-Disc2-

Behind the scenes of Yui Kobayashi Graduation Concert

Bonus Tracks -Day1-

思ったよりも寂しくない

君と僕と洗濯物

ドローン旋回中

風に吹かれても

【初回仕様限定 / 通常盤】

※完全生産限定盤のDisc1と同内容

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/