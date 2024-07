旅行から帰宅すると、すぐに荷物を片付ける方が多いかもしれません。でも、それは危険だと警鐘を鳴らす医師がいます。一体なぜでしょうか?

↑ヤバい! 開けちゃったよ…

TikTokで約60万回再生されて話題になっているのが、米バージニア州のジェイソン医師が語る動画。ジェイソンさんが言うには、旅行から帰ってすぐにスーツケースを開けると、トコジラミを家中に拡散させる可能性があるということ。

旅先でトコジラミが服や持ち物に卵を産み付けてしまった場合、その荷物を自宅で開けることで、トコジラミを自宅に蔓延させることになるというのです。

そこで、ジェイソン医師がすすめるのが、帰宅してから2週間はスーツケースを開けないこと。「トコジラミの卵は6〜10日程度で孵化し、幼虫になると吸血して生き延びます。しかしスーツケースに閉じ込められたままなら、エサがなく乾燥した環境なので、いずれ死ぬ可能性が高いでしょう」

ジェイソン医師は、特にホテルに泊まる場合はトコジラミの卵がつく可能性があり、注意が必要だと語っています。

旅行から帰ってきてもしばらくは荷物をそのままに放置する「怠け者」スタイルがいいそう。もしトコジラミの心配があるのなら、このアドバイスを参考にすべきかもしれません。

