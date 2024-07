【BitSummitDrift】会期:7月19~21日(19日はビジネスデイ)会場:京都市勧業館「みやこめっせ」1F 第2展示場・3F 第3展示場料金: 一般/大学生 2,000円高校生 1,000円 中・小学生 無料

京都市勧業館「みやこめっせ」にて、日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit Drift」が本日7月19日より開催される。期間は7月21日まで。

「BitSummit」は、毎年京都で開催されている日本最大級のインディーゲームの祭典。「国内のおもしろいインディーゲームを海外に向けて発信していく」という趣旨のもと2012年に発足され、今年で8回目の開催となる。

本日7月19日にはビジネスデーということで、一般公開より一足早く会場を見てまわることができた。本稿ではその様子を撮り下ろしでお届けしてしていく。

