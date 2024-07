ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、キャラクターを連想させるモチーフがさりげなくてかわいい「キャミワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アリエル/ラプンツェル」キャミワンピース

© Disney

価格:各4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

仕様:肩ひも調節可、左右ポケット

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

きれいめのカットソー素材で、楽チンなのに大人っぽく見えるキャミワンピ。

気軽に着られるのにおしゃれな雰囲気なのが魅力的です!

また前下がりは、胸が隠れる位置で大人の女性に似合うバランス。

デザインは「アリエル」と「ラプンツェル」の2種類で、それぞれ胸元やポケット口にはキャラクターを連想させるチーフ刺繍が施されています。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのキャミワンピース。

シックな黒はどのようなカラーとも相性が良く、シーンも選ばないので様々なコーディネートに取り入れやすそう☆

© Disney

胸元には貝殻の刺繍入り。

ブルーの刺繍が爽やかなアクセントになっています。

© Disney

ポケット口にはヒトデや貝殻、海藻などの海のモチーフがずらりと並んでいます。

© Disney

背面内側には海の中を泳いでいる「アリエル」のネーム入り。

シルエットで表現されているのもポイントです☆

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」をデザインしたキャミワンピース。

温かみのあるベージュを基調にした、柔らかい印象の一着です。

© Disney

胸元には劇中でもお馴染みの、王国のシンボルである太陽のマークが刺繍されています。

© Disney

ポケット口には様々なデザインのお花の刺繍が並んでいます。

ところどころにピンク色の糸が使われているのもポイント☆

© Disney

背面内側には「ラプンツェル」のシルエットとサイン風ロゴ、お花がデザインされたネーム入りです。

凛とした佇まいの「ラプンツェル」の姿が素敵。

© Disney

それぞれ後ろはシンプルなデザインで。

肩紐の長さは調節ができます。

身生地には綿100%天竺素材を使用。

布帛見えするきれいめのカットソーです。

Tシャツやブラウスと合わせてコーデを楽しめる、おしゃれなファッションアイテム。

キャラクターを連想させるモチーフがさりげなくてかわいい「キャミワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

