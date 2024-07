ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、枕のかたちを選ばずフィットする「銀のふわっとパイル枕カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「銀のふわっとパイル枕カバー」

価格:各1,490円(税込)

サイズ:約34×64cm(約43×63cmの枕用)

仕様:抗菌防臭加工

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

伸縮性のあるパイル地がいろんな形にフィットする、つけ外しが簡単なパイル素材の枕カバー。

「AGナノ加工」により嫌なニオイを抑制し、乾きが早いのもうれしいポイントです。

また、肌にあたる部分はコットン100%のパイル地を使用。

表だけではなく裏にもデザインが施され、2種類の柄が楽しめるのも魅力的です!

『ピーター・パン』 ティンカー・ベル/お花畑

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインの枕カバー。

白×グリーンの淡い配色使いが上品な雰囲気☆

表面には「ティンカー・ベル」のお顔、裏面はシルエットで表現されています。

101匹わんちゃん/車とお家

『101匹わんちゃん』デザインの枕カバー。

子犬たちの様々な表情が楽しめ、表面にはおしゃれなお家、裏面には車がずらりと並んでいます。

背面がさりげなくストライプ柄になっているのもかわいい☆

ミッキーマウス/幾何学

「ミッキーマウス」デザインの枕カバー。

ポップで明るい、パステル調の色味が目をひきます。

表面には「ミッキーマウス」のお顔が大きくデザインし、裏面は幾何学模様と「ミッキーマウス」のお顔を総柄でプリントした一枚です。

ミッキーマウス/夜空

「ミッキーマウス」デザインの枕カバー。

黒が基調で、月をバックにポーズをとる「ミッキーマウス」のシルエットがインパクト抜群!

両サイドに配された白とグリーンのラインがアクセントになっています。

ふしぎの国のアリス/お花と牡蠣

『ふしぎの国のアリス』の枕カバー。

表面には主人公「アリス」、裏面には「ヤングオイスター」の姿がデザインされています。

表面と裏面でベースのカラーを変えているのも特徴です。

ミッキー&フレンズ/お絵描き

「ミッキー&フレンズ」デザインの枕カバー。

黄色、赤、ネイビーの鮮やかなカラーに、表面にはドットやミッキーモチーフなどの様々な模様が施されています。

裏面には手書きタッチの「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「チップ&デール」をレイアウト☆

ミニー&ミッキー/シックインテリア

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインの枕カバー。

インテリアをモチーフにしたアートと共に「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がレトロなタッチで描かれています☆

白×ネイビーの配色使いも大人っぽくて素敵です。

ふしぎの国のアリス/フレーム

『ふしぎの国のアリス』の枕カバー。

ピンクのストライプ柄がガーリーでかわいさ満点☆

表面と裏面の両方に、劇中に登場するシーンがデザインされています。

くまのプーさん/ストライプと空

『くまのプーさん』デザインの枕カバー。

はちみつの虹をすべっている「くまのプーさん」のかわいい姿が落とし込まれています。

裏面に描かれた雲やハチ、ハチの巣の総柄もポイントです☆

乾きが早く、銀イオン加工でニオイを抑制してくれる、いつも清潔に使える枕カバー。

枕のかたちを選ばずフィットする「銀のふわっとパイル枕カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

