¡ÖK-¥Ñ¥ì¥Ã¥È 1DAY TATTOO ¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤«¤é²Æ¸ÂÄê¥«¥é¡¼ÅÐ¾ì
¥¯¥ª¥ì¤Ï¡¢7·î17Æü(¿å)¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖK-¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤«¤é¡¢¡ÖK-¥Ñ¥ì¥Ã¥È 1DAY TATTOO ¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î²Æ¸ÂÄê¿§¡Ö11 ¥Ô¥å¥¢¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï1,320±ß(ÀÇ¹þ)¡£¹ØÆþ²ÄÇ½Æü¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢6¿§Å¸³«
¡ÖK-¥Ñ¥ì¥Ã¥È 1DAY TATTOO ¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢Ä«¤Î¥¥ì¥¤¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É TATTOO FILM¡×½èÊý¡£É½¾ð¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤È¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·½èÊý¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÌ©Ãå¤·¡¢Íî¤Á¤º¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
É®¤Ï¡¢¿ô¼ïÎà¤ÎÂÀ¤µ¡¦¹Å¤µ¤Î°Û¤Ê¤ëÌÓÉ®¤òÆÈ¼«ÈæÎ¨¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤Þ¤Ä¤²¤Î¥¥ï¤ä¶ÊÀþ¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´éÎÁ¥¤¥ó¥¤ÎÊ¬»¶¡¦°ÂÄê²½¤ò¼Â¸½¡£Î³·Â¤¬¶Ñ°ì¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿§ºà¤¬Á´ÂÎ¤Ë¶ÑÅù¤ËÂ¸ºß¤·¡¢ÉÁÀþ¤¬¥à¥é¤Ê¤¯È¯¿§¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÉÁ¤»Ï¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÈþÈ¯¿§¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¿§ÁÇÄÀÃå¤»¤º¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢6¿§Å¸³«¡£¡Ö¿§Ì£¡×¡ÖÞ¯Íî´¶¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¥¹¥¥ó¥È¡¼¥ó¡¦¥«¥é¡¼¤À¡£
¡Ö01¥á¥í¥¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Æ·¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈºÝÎ©¤¿¤»¤ëÇ»Ì©¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£¸÷Âô´¶¤òÍÞ¤¨¤¿¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö02 ¥Ó¥¿¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡¢ÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡£¿¼¤ß¤ÈÈ´¤±´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Æ·¤Ë°úÎÏ¤ò½É¤¹¡£
¡Ö03 ¥Þ¥í¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢¥Þ¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡£ÀÖ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Â¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö04 ¥Ö¥é¥¦¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î±äÄ¹¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤Ã¤¯¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ëÀäÌ¯¥«¥é¡¼¤À¡£
¡Ö05 ¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢´Å¤¤¤Î¤Ë´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¡£¤Ò¤È¤µ¤¸¤Î½Â¤ß¤òÂ¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤ËÍÏ¤±¹þ¤à²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö11 ¥Ô¥å¥¢¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö06 ¥·¥Ê¥â¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢È´¤±´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢Þ¯Íî¿§¥Ù¡¼¥¸¥å¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÄã²¹¥«¥é¡¼¤Ç¡¢·Ú¤µ¤È±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
º£²ó¡¢¡ÖK-¥Ñ¥ì¥Ã¥È 1DAY TATTOO ¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤«¤é²Æ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ô¥å¥¢¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÈ´¤±´¶¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡Ö11 ¥Ô¥å¥¢¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤À¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤ÊÄù¤á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹È¯¿§¤Ç¡¢¥ê¥é¥¯¥·¡¼¤Ë¤â¥¥ì¥¤ÌÜ¤Ë¤â¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤¯¤¹¤ß¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤â¤È¤ËÄø¤è¤¯È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·Í¥¤·µ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¤Û¤ó¤Î¤êÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÈ©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¿§Ì£¤Ç¡¢Ãæ´éÌÌÃ»½Ì¤äÌÜÉý³ÈÄ¥¥á¥¤¥¯¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Î¥«¥é¡¼¤À¡£
¡Ö²Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥¯¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¡ØÈ´¤±´¶¡Ù¤È¡Ø¤Û¤É¤è¤¤Þ¯Íî´¶¡Ù¤Ç¥é¥Õ¤Ë¡¢¤Ç¤âÉÊ¤è¤¯¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£SUMMER BEIGE¡Ø¥Ô¥å¥¢¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ù¤òÌÜ¤â¤È¤ËÅº¤¨¤Æ²Æ¤Î½Ü´é¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ä¡¢Æ±¾¦ÉÊ¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¡ÖK-¥Ñ¥ì¥Ã¥È 1DAY TATTOO ¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î¡Ö11 ¥Ô¥å¥¢¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
K-¥Ñ¥ì¥Ã¥È ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§http://www.cuore-onlineshop.jp
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)