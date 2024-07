ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は重ねるとサンドイッチ風のデザインが完成する『トムとジェリー』デザインのミニハンカチタオル3柄セットを紹介します☆

ベルメゾン『トムとジェリー』ミニハンカチタオル3柄セット

価格:1,690円(税込)

サイズ:トースト 幅約15×高さ約15cm、ジェリー 幅約15×高さ約15cm、タフィー 幅約15×高さ約15cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

3枚重ねるとまるでサンドイッチのようなデザインになる、『トムとジェリー』のミニハンカチタオル3柄セットがベルメゾンに登場。

かわいらしい絵柄のミニハンカチタオルが3枚セットになっています!

小さめサイズで、持ち運びしやすい大きさです。

表面はなめらかな肌触りで、裏面はパイルの無地。

ポケットに入れて持ち歩くだけでも、楽しくなれるデザインです。

食パンには『トムとジェリー』85周年のロゴがあしらわれ

トマトのうえには平べったくなった「ジェリー」の姿。

さらに、チーズの穴からは「タフィー」も登場します☆

ユニークな3枚セットなので、おうちで使ったり、飾ったり、コレクションにもなるグッズです!

3枚セットで、重ねるとサンドイッチが完成するミニハンカチタオル。

『トムとジェリー』デザインのミニハンカチタオル3柄セットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s24)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジェリーとタフィーの楽しいアート!ベルメゾン『トムとジェリー』ミニハンカチタオル3柄セット appeared first on Dtimes.