9月4日に発売となるコブクロの11thアルバム『QUARTER CENTURY』から、2022年の全国ツアーで初披露されファンに人気の高い楽曲である「雨粒と花火」のミュージックビデオが公開された。「雨粒と花火」は、2022年の大雨の中開催された神宮外苑花火大会をみた小渕によって制作された楽曲で、花火を見上げるカップルの切ない恋心を歌詞にした花火大会シーズンにぴったりの楽曲だ。

11th Album 「QUARTER CENTURY」



2024年9月4日(水)発売●通常盤 【CD】 WPCL-13605 3,100円+税●初回限定盤 【CD+DVD】 WPZL-32150/1 5,000円+税1.RAISE THE ANCHOR2.エンベロープ※テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『リエゾン―子どものこころ診療所』主題歌3.Mr.GLORY4.Soul to Soul(布袋寅泰 feat.コブクロ)5.Blame It On The Love Song6.雨7.足跡8.ベテルギウス- Over the GLORY DAYS -9.雨粒と花火10.Moon Light Party!!11.Days※dip CMソング12.この地球(ほし)の続きを※大阪・関西万博オフィシャルテーマソングDVD :“ALL SEASONS BEST” Premium LIVE at umeda TRAD 2024.4.272024年4月27日に大阪のライブハウスumeda TRAD で行った「ALL SEASONS BEST」発売記念 1夜限りの“超プレミアムLIVE”の模様を、ドキュメンタリー含む全9曲を収録01 オープニング / 02 Bye Bye Oh! Dear My Lover / 03 轍 -わだち- / 04 ストリートのテーマ / 05 MC / 06 LOVE / 07 桜 / 08 MC / 09 Flag / 10 MC / 11 Moon Light Party!! / 12 神風 / 13 MC / 14 RAISE THE ANCHOR / 15 エンディング●ファンサイト会員限定盤【2CD+アクリルスタンド付き豪華BOX仕様+折り畳みコンテナボックス】 WPCL-60080/1 7,000円+税特典CD収録内容(ファンサイト会員限定盤のみ収録)★約25年前、1999年4月にKBS京都にて収録した秘蔵音源をCD化。ついに初収録となるインディーズ時代の未音源化楽曲「涙雨」「日本列島観察日記」の他、過去既存曲をアコギ1本で弾き語るレア音源を全11曲収録CD:秘蔵デモテープ Recorded at KBS京都 1999.0401.赤い糸 / 02.夢唄 / 03.君といたいのに / 04.坂道 / 05.涙雨 / 06.ボクノイバショ / 07.ストリートのテーマ / 08.忘れな傘 / 09.桜 / 10.日本列島観察日記 / 11.虹の真下協力:KBS京都ラジオ/録音:KBS京都ラジオスタジオ