今回は、おしゃれな「ムーミン」デザインの刺繍ブラウスを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」刺繍ブラウス

価格:6,990円(税込)

カラー:オフホワイト

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、両袖に施された「リトルミイ」と「ニョロニョロ」の刺繍がワンポイントのブラウスが登場!

細かな刺繍使いで、さりげないアクセントになった大人デザインです。

首回りと袖口はギャザーたっぷりで、1枚着るだけでもやわらかく華やかな印象を与えてくれます。

ドロップショルダーで肩回りがラクに着こなせるので、お出かけも楽ちん。

また、身幅もゆったりでふんわりとしたシルエットで女性らしさを演出してくれます。

さらっとした肌ざわりが心地いい綿ブロード素材で、春のあたたかなお出かけにもピッタリなファッションアイテムです☆

「リトルミイ」と「ニョロニョロ」の刺繍がアクセントになった、大人かわいいデザイン!

「ムーミン」デザインの刺繍ブラウスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

