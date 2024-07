ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は汗をかいても乾きやすく、肌触り快適な「スヌーピー」デザインの裏メッシュドライTシャツを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」裏メッシュドライTシャツ

価格:2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

仕様:吸汗速乾加工、UVケア加工、洗濯機洗い可能

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、さらっとドライな着心地でヤル気モードになれる「スヌーピー」デザインの裏メッシュドライTシャツが登場。

ベーシックなシルエットに大人っぽいカラーで、左胸ポケットのプリントと赤いネームがアクセントになっています。

さらっとした裏メッシュ素材を使用した、汗をかいても乾きやすく、快適な肌ざわりの一着です!

ネイビー

いろんなコーデに合せやすいカラーのネイビー。

普段着にもアクティブシーンにも使える1着です。

胸元には「スヌーピー」たちの走る姿がプリントされています☆

グレイッシュミント

程よい明るさで派手すぎないグレイッシュミント。

スッキリとした印象で着られるデザインです。

胸ポケットには、「スヌーピー」と「ウッドストック」のユニークな姿がプリントされています!

モカ

世代を問わず愛用しやすいカラーのモカ。

上品に着られる、絶妙なニュアンスカラーです。

イラストの「スヌーピー」と一緒に、運動を頑張りたくなります☆

さらっとした裏メッシュ素材を使用した、汗をかいても乾きやすく快適な肌ざわりのトップス。

「スヌーピー」デザインの裏メッシュドライTシャツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 乾きやすくさらっと快適な肌触り!ベルメゾン「スヌーピー」裏メッシュドライTシャツ appeared first on Dtimes.