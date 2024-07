セガが展開する、かわいいぬいぐるみから便利グッズまで、幅広いラインナップが魅力のプライズグッズ。

今回は2024年7月より投入予定の、NHK Eテレで放送中の人気アニメ「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送中の人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが、2024年7月もセガプライズに続々登場!

浮き輪の上でくつろぐ「ジョージ」のぬいぐるみやバナナを持ったマスコット、フェイスデザインのスリッパの全3種が展開されます☆

おさるのジョージ Lぬいぐるみ SUMMER

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約22×32×20cm

種類:全1種(ジョージ)

うきわに乗った「ジョージ」のボリューム感のあるぬいぐるみ。

海パンとサングラス姿で、夏を満喫している姿がかわいいプライズです☆

おさるのジョージ マスコット バナナ大好き

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約9×5×13cm

種類:全3種(にっこり、目閉じ、ぺろり)

「ジョージ」が大好きなバナナを持ったかわいいマスコット。

バナナを片手に、嬉しそうな表情を浮かべています☆

おさるのジョージ プレミアムフェイススリッパ

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約11×25×7cm

※女性用フリーサイズ

種類:全2種(イエロー、ブルー)

「ジョージ」のかわいいお顔がデザインされたスリッパ。

にっこり微笑む「ジョージ」が明るい気持ちにさせてくれるルームシューズです☆

「ジョージ」の魅力が詰まったぬいぐるみやスリッパなどが続々登場。

セガプライズの「おさるのジョージ」グッズ全3種は、2024年7月19日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サングラス姿で浮き輪にのった夏らしいぬいぐるみ!セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ appeared first on Dtimes.