セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 LLぬいぐるみ “スリンキー・ドッグ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 LLぬいぐるみ “スリンキー・ドッグ”

登場時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約14×40×29cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

胴体部分のバネが伸び縮みする、ダックスフントのような姿をした「スリンキー・ドッグ」

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『トイ・ストーリー』に登場する、かわいい犬のおもちゃです!

そんな「スリンキー・ドッグ」が、LLサイズの大きなぬいぐるみとしてセガプライズに登場。

四本の足をピンと伸ばし、しっぽを立てた姿で展開されます。

目じりと眉尻を下げた愛嬌のある表情と、垂れたお耳が特徴的。

元気に動き出しそうな「スリンキー・ドッグ」をデザインした、いろいろな場所に飾れるプライズです☆

バネの体が伸び縮みするおもちゃ「スリンキー・ドッグ」をデザインした大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 LLぬいぐるみ “スリンキー・ドッグ”は、2024年7月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

