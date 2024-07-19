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NH207¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê01¡§05¡Ë¡Á¥ß¥é¥Î¡Ê08¡§30¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦Æü
NH208¡¡¥ß¥é¥Î¡Ê10¡§30¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê07¡§30+1¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦Æü
NH221¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê00¡§30¡Ë¡Á¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¡Ê06¡§20¡Ë¡¿²Ð¡¦¶â¡¦Æü
NH222¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¡Ê09¡§35¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê07¡§20+1¡Ë¡¿²Ð¡¦¶â¡¦Æü
NH219¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê08¡§15¡Ë¡Á¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ê15¡§55¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦ÅÚ
NH220¡¡¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ê18¡§10¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê11¡§20+1¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦ÅÚ